Путін міг мати "прихований мотив" – Держдеп про оголошене "перемир’я"
Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що оцінка Держдепом заяв російського президента Володимира Путіна про різдвяне перемир’я підтвердилася.
Джерело: Прайс, цитує Укрінформ
Пряма мова: "Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню.
Ви чули, як я сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир’я не що інше, як цинізм.
Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня, – ред.)".
"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу".
Деталі: Прайс нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж його порушувала.
За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
- Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.
- Російські війська не припиняли атаки 6 січня, незважаючи на ними ж оголошене "Різдвяне перемир’я" - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.