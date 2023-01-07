Путін міг мати "прихований мотив" – Держдеп про оголошене "перемир’я"

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що оцінка Держдепом заяв російського президента Володимира Путіна про різдвяне перемир’я підтвердилася.

Джерело: Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню.

Ви чули, як я сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир’я не що інше, як цинізм.

Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня, – ред.)".

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу".

Деталі: Прайс нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж його порушувала.

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За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви.

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