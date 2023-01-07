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Путін міг мати "прихований мотив" – Держдеп про оголошене "перемир’я"

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 03:17
Путін міг мати прихований мотив – Держдеп про оголошене перемир’я
Речник Держдепу Нед Прайс, фото getty images

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що оцінка Держдепом заяв російського президента Володимира Путіна про різдвяне перемир’я підтвердилася.

Джерело: Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню.

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Ви чули, як я сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир’я не що інше, як цинізм.

Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня, – ред.)".

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу".

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Деталі: Прайс нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж його порушувала.

За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви.

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.
  • Російські війська не припиняли атаки 6 січня, незважаючи на ними ж оголошене "Різдвяне перемир’я" - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Теми: СШАПутінвійнаперемир’я
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