Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін міг мати "прихований мотив" – Держдеп про оголошене "перемир’я"

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 04:17
Речник Держдепу Нед Прайс, фото getty images

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що оцінка Держдепом заяв російського президента Володимира Путіна про різдвяне перемир’я підтвердилася.

Джерело: Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми скептично поставилися до заяв Росії про так зване припинення вогню.

Ви чули, як я сказав, що розглядаємо заклик президента Путіна до різдвяного перемир’я не що інше, як цинізм.

Гадаю, ця оцінка підтвердилася, враховуючи те, що ми бачили сьогодні упродовж дня (6 січня, – ред.)".

"Ми стурбовані тим, що Москва прагнутиме використовувати будь-яку потенційну паузу в бойових діях для переозброєння, перегрупування і, врешті-решт, для повторного нападу".

Деталі: Прайс нагадав, що Росія й раніше вдавалася до цинічних закликів до так званого гуманітарного припинення вогню, зокрема в Маріуполі, й негайно сама ж його порушувала.

ВІДЕО ДНЯ

За словами речника, Путін міг мати "прихований мотив", роблячи такі заяви.

Передісторія:

  • Президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити "режим припинення вогню" на час святкування Різдва.
  • Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що президент Росії оголошенням різдвяного перемир’я хоче зашкодити репутації України і перехопити ініціативу на полі бою.
  • Російські війська не припиняли атаки 6 січня, незважаючи на ними ж оголошене "Різдвяне перемир’я" - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: СШАПутінвійнаперемир’я
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

До Білорусі прибув черговий ешелон російських військових – ЗМІ

доповненоРосіяни атакували Харківщину, є загиблий

Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі

Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Кіркоров, Петросян, Кисельов: РНБО запровадила санкції проти російських артистів і пропагандистів

У Соледарі важкі кровопролитні бої, але росіяни не контролюють місто – Череватий

Усі новини...
США
Резніков обговорив з очільником Пентагону нову військову допомогу Україні
США розпочнуть навчання українських військових на системі Patriot у цьому місяці – ЗМІ
БМП Bradley, САУ, ракети і сотні тисяч боєприпасів: Пентагон опублікував перелік зброї Україні на $3 млрд
Останні новини
03:58
Російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута – ISW
02:52
фото, відеоФіксуємо військову активність росіян у Маріуполі – радник мера
02:12
Окупанти "невдало палять": Федоров повідомив про серію вибухів у Мелітополі
01:38
фотоВорог атакував ракетами міста на Донеччині – ОВА
00:56
Данілов: Нам пропонують корейський варіант, але корейці про нього шкодують
00:55
У Херсоні пролунали звуки вибухів – ЗМІ
00:24
До Білорусі прибув черговий ешелон російських військових – ЗМІ
23:32
Росіяни завдали удару по околицях Запоріжжя
23:16
доповненоРосіяни атакували Харківщину, є загиблий
22:46
На Сумщині росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я мешканця
Усі новини...