У Києві обмеження електрики в межах графіків
Неділя, 8 січня 2023, 19:52
У Києві в неділю обмеження електрики відбуваються в межах графіків.
Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook
Дослівно: "Сьогодні дуже коротко. Суттєвих змін нема. Що дуже і дуже гарно.
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Вночі були без відключень по столиці. Вранці почали вводити обмеження.
Обмеження були в межах графіків. Навіть в деякі години вдень менше графіка йшли".
Що передувало: 6 січня Коваленко повідомляв, що у Києві 7-8 січня вимикатимуть електроенергію, найбільш імовірно, чітко за графіком.
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