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У Києві обмеження електрики в межах графіків

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 20:52
ілюстративне фото Getty Images

У Києві в неділю обмеження електрики відбуваються в межах графіків.

Джерело: гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook

Дослівно: "Сьогодні дуже коротко. Суттєвих змін нема. Що дуже і дуже гарно.

Вночі були без відключень по столиці. Вранці почали вводити обмеження.

Обмеження були в межах графіків. Навіть в деякі години вдень менше графіка йшли".

Що передувало: 6 січня Коваленко повідомляв, що у Києві 7-8 січня вимикатимуть електроенергію, найбільш імовірно, чітко за графіком.

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Теми: Київелектроенергія
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