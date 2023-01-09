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РФ не ризикує своїми найновішими винищувачами Су-57 над територією України – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 9 січня 2023, 09:09
Су-57, фото з ТАСС

Росія майже напевне використовує своїй найновіші винищувачі Су-57 у місіях по цілях в Україні принаймні з червня, але робить це тільки зі своєї території, щоб уникнути втрат бойового літака.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії в понеділок, пише "Європейська правда".

Британська розвідка відзначає, що Су-57 є найсучаснішим російським надзвуковим бойовим винищувачем п'ятого покоління, що використовує стелс-технології та найсучаснішу авіоніку.

Однак місії Су-57 ймовірно, обмежувалися польотами над російською територією та запуском ракет великої дальності класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" на територію України.

Нещодавні комерційні знімки показують п'ять літаків Су-57 на авіабазі в Ахтубінську, де знаходиться 929-й льотно-випробувальний центр.

Оскільки це єдина відома база Су-57, ці літаки, ймовірно, були задіяні в операціях проти України.

 

"Росія, скоріш за все, намагатиметься уникнути репутаційних втрат, зменшення експортних перспектив та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Су-57 над територією України. Це свідчить про те, що Росія продовжує уникати ризику при використанні своїх військово-повітряних сил у війні", - йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні британська розвідка повідомляла, що останніми тижнями Росія посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо між містами Василівка та Оріхів.

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Теми: Росіявійнарозвідка
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