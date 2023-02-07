Зеленський за те, щоб у владі було більше людей з військовим досвідом

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб у центральній та місцевій владі було більше людей з досвідом війни.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Деталі: Очільник держави навів у приклад нового голову СБУ Василя Малюка, який "пройшов випробування війною", а також новопризначеного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, який "пройшов разом з усіма шлях захисту нашої держави".

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Пряма мова: "Зараз у нас є люди, які здобули досвід такої війни. Мають чіткі результати у своїй роботі на державу, що воює за свій народ і за свою незалежність. Таких людей має бути більше на посадах різного рівня в органах центральної та місцевої влади".

Що передувало: 6 лютого Зеленський повідомив, що у низці прикордонних та прифронтових регіонів будуть призначати керівників із воєнним досвідом, і вже 7 лютого Кабінет міністрів підтримав призначення трьох таких голів.