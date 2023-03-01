В Україні планують оптимізувати роботу військкоматів

Міноборони та Генштаб працюють над оптимізацією роботи військкоматів, зокрема, щодо дотримання прав мобілізованих.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Facebook

Пряма мова: "На нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян.

Відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни, зокрема щодо: нормативних змін, необхідних для поліпшення роботи ТЦК СП; удосконалення процедури укладення контракту на службу; цифровізації роботи ТЦК СП; дотримання прав осіб, які призиваються за мобілізацією; роботи ТЦК СП з родичами загиблих та безвісти зниклих".

Деталі: Маляр додала, що у нараді під головуванням першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка брали участь представники Міноборони, Генштабу і керівники обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Що цьому передувало:

14 лютого на камеру потрапив випадок насильного вручення повістки в Одесі, який набув розголосу у ЗМІ.

В ОК "Південь" заявили, що нема законних підстав звільняти працівників військкоматів, які насильно вручають повістки, в умовах воєнного стану.

На початку лютого Резніков на запитання, чи нормальною є ситуація, коли по всій країні представники центрів комплектації разом з поліцією роздають повістки по ТРЦ, по вулицях міст, по кафе, зупиняють автомобілі, відповів, що багато людей переїхали і змінили місце проживання, не відобразивши цього у військовому обліку.