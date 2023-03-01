В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Минобороны и Генштаб работают над оптимизацией работы военкоматов, в частности, по соблюдению прав мобилизованных.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "На совещании обсудили, что именно надо оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и подробно разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан.

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Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны, в частности относительно: нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП; совершенствования процедуры заключения контракта на службу; цифровизации работы ТЦК СП; соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации; работы ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших".

Детали: Маляр добавила, что в совещании под председательством первого заместителя министра обороны Александра Павлюка участвовали представители Минобороны, Генштаба и руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Что этому предшествовало:

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