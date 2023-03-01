В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Минобороны и Генштаб работают над оптимизацией работы военкоматов, в частности, по соблюдению прав мобилизованных.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "На совещании обсудили, что именно надо оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и подробно разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан.

Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны, в частности относительно: нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП; совершенствования процедуры заключения контракта на службу; цифровизации работы ТЦК СП; соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации; работы ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших".

Детали: Маляр добавила, что в совещании под председательством первого заместителя министра обороны Александра Павлюка участвовали представители Минобороны, Генштаба и руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Что этому предшествовало:

14 февраля на камеру попал случай насильственного вручения повестки в Одессе, который получил огласку в СМИ.

В ОК "Юг" заявили, что нет законных оснований увольнять работников военкоматов, которые насильно вручают повестки, в условиях военного положения.

В начале февраля Резников на вопрос, нормальной ли является ситуация, когда по всей стране представители центров комплектации вместе с полицией раздают повестки по ТРЦ, по улицам городов, по кафе, останавливают автомобили, ответил, что многие люди переехали и изменили место жительства, не отразив этого в воинском учете.