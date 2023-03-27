Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС закликало комісара ООН не давати "незбалансованих" оцінок щодо справи УПЦ МП

Олена РощінаПонеділок, 27 березня 2023, 12:22
МЗС закликало комісара ООН не давати незбалансованих оцінок щодо справи УПЦ МП
Речник МЗС Олег Ніколенко, фото з його Facebook

У Міністерстві закордонних справ України назвали незбалансованим припущення Управління верховного комісара ООН з прав людини про "дискримінаційний характер" обшуків у будівлях Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "У нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер".

Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку.

Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах".

Цьому передувало: Напередодні Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) припустило, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер".

Передісторя: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
  • Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами
  • У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, а суди винесли 7 звинувачувальних вироків.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.

Читайте також: "Колаборанти в рясі"? Що чекає на Українську православну церкву (не) Московського патріархату

Теми: МЗСООНУПЦ МПобшуки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії: Зимовий наступ Росії на Донбасі провалився

оновлено від 00:34У львівській квартирі вибухнула граната, загинула людина

відеоУ намісника Лаври Павла проводять обшуки, СБУ вручила підозру

Генерал Міллі прокоментував ймовірність перемоги України в цьому році

У Міноборони прозвітували про вибори до антикорупційної ради: назвали 15 кандидатів 

Reuters: США готують Україні новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд

Усі новини...
МЗС
У Болгарії почала роботу посол Олеся Ілащук, призначена попри відсутність досвіду
Ядерна зброя РФ у Білорусі: МЗС вимагає зібрати Радбез ООН і дати сигнал Лукашенку
МЗС – місії ООН: Неприйнятно покладати відповідальність на жертву агресії
Останні новини
12:48
В Україні запрацювало нове покоління системи електронних платежів
12:40
Луцькі депутати виступили проти законопроєкту, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства
12:37
МЗС Литви привітало обрання РФ главою Радбезу ООН жартом про воєнний корабель
12:16
Папу Франциска виписали з лікарні
12:03
фото, відеоНа півночі Іспанії за день зафіксували 90 лісових пожеж, влада звинувачує "терористів" у підпалах
11:32
відеоШойгу пообіцяв окупантам, що РФ нарощуватиме обсяги боєприпасів
11:30
"Немасил". Як українці реагують на ажіотаж навколо ліків за рецептом
11:05
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 343 мільйонів доларів
10:49
Намісника Лаври викликали на допит, потім обиратимуть запобіжний захід
10:35
Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН
Усі новини...