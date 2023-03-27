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МЗС закликало комісара ООН не давати "незбалансованих" оцінок щодо справи УПЦ МП

Олена РощінаПонеділок, 27 березня 2023, 12:22
МЗС закликало комісара ООН не давати незбалансованих оцінок щодо справи УПЦ МП
Речник МЗС Олег Ніколенко, фото з його Facebook

У Міністерстві закордонних справ України назвали незбалансованим припущення Управління верховного комісара ООН з прав людини про "дискримінаційний характер" обшуків у будівлях Української православної церкви Московського патріархату.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Пряма мова: "У нещодавньому звіті про права людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини зазначило, що обшуки в будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер".

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Україна – демократична держава, в якій гарантується свобода віросповідання. Водночас свобода не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку.

Закликаємо УВКПЛ утримуватися від незбалансованих політичних оцінок, а базувати свої доповіді на фактах".

Цьому передувало: Напередодні Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) припустило, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторя: 

  • 1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що РНБО доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській лаврі.
  • Минулого року Служба безпеки України проводила десятки обшуків у різних будівлях УПЦ МП, зокрема й у Києво-Печерській лаврі. У спецслужбі вважають священнослужителів УПЦ МП ворожими агентами
  • У 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ. Станом на 23 лютого 2023 року СБУ розслідувала майже 60 кримінальних проваджень стосовно проросійськи налаштованих священнослужителів УПЦ МП, а суди винесли 7 звинувачувальних вироків.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.

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Теми: МЗСООНУПЦ МПобшуки
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