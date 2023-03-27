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МИД призвал комиссара ООН не давать "несбалансированных" оценок по делу УПЦ МП

Елена РощинаПонедельник, 27 марта 2023, 12:22
МИД призвал комиссара ООН не давать несбалансированных оценок по делу УПЦ МП
Спикер МИД Олег Николенко, фото из его Facebook

В Министерстве иностранных дел Украины назвали несбалансированным предположение Управления верховного комиссара ООН по правам человека о "дискриминационном характере" обысков в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook

Прямая речь: "В недавнем отчете о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отметило, что обыски в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер".

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Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания. В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, которая подрывает национальную безопасность.

Призываем УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах".

Этому предшествовало: Накануне Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) предположило, что обыски украинских силовиков в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер".

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Предыстория:

  • 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабмину предложить Верховной Раде запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине, а также инициировал проверку законности пребывания УПЦ МП в Киево-Печерской лавре.
  • В прошлом году Служба безопасности Украины проводила десятки обысков в разных зданиях УПЦ МП, в том числе и в Киево-Печерской лавре. В спецслужбе считают священнослужителей УПЦ МП враждебными агентами.
  • В 2022 году СБУ открыла 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ (МП), в т. ч. 14 архиереев церкви. Почти 200 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину. Также введен ряд санкций в отношении функционеров УПЦ (МП) и РПЦ. По состоянию на 23 февраля 2023 года СБУ расследовала почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а суды вынесли 7 обвинительных приговоров.
  • В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве, поэтому монахи вынуждены покинуть монастырь и все здания. На время проверки сохранности культурных ценностей также закрыты пещеры лавры.

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Темы: МИДООНУПЦ МПобыски
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