Мінкульт подав до суду на УПЦ МП, яка не пускає комісію в Лавру
Мінкульт у п’ятницю знову не зміг потрапити до Києво-Печерської лаври та подав позов до суду через перешкоджання з боку УПЦ МП.
Джерело: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram, міністерство культури та інформаціної політики в Telegram
Пряма мова: "Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" знов не змогла розпочати свою роботу через супротив УПЦ МП.
Через це Заповідник звернувся до Господарського суду м. Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі в законний спосіб майна Лаври законному власнику – державі.
Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб".
Деталі: У Мінкульті повідомили, що у п’ятницю комісія з приймання-передачі майна знову не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання УПЦ МП
При повторній спробі оглянути одне з приміщень комісія не змогла потрапити до будівлі, бо вона була закрита. Ключі, які передали представники Монастиря не підійшли до серцевини замка приміщення.
Ткаченко додав, що відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні права користування своїм майном.
Передісторія:
- 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
- За словами "намісника" Павла (Лебедя), він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".
- Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
- Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
- Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
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