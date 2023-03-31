Минкульт подал в суд на УПЦ МП, которая не пускает комиссию в Лавру

Минкульт в пятницу снова не смог попасть в Киево-Печерскую лавру и подал иск в суд из-за препятствования со стороны УПЦ МП.

Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, Минкульт в Telegram

Прямая речь: "Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вновь не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ МП.

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Поэтому Заповедник обратился в Хозяйственный суд г. Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу - государству.

Будем решать ситуацию законным способом".

Детали: В Минкульте сообщили, что в пятницу комиссия по приему-передаче имущества снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП

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При повторной попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители Монастыря не подошли к сердцевине замка помещения.

Ткаченко добавил, что в соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении права пользования своим имуществом.

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