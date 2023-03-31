Минкульт подал в суд на УПЦ МП, которая не пускает комиссию в Лавру
Минкульт в пятницу снова не смог попасть в Киево-Печерскую лавру и подал иск в суд из-за препятствования со стороны УПЦ МП.
Источник: министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, Минкульт в Telegram
Прямая речь: "Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" вновь не смогла начать свою работу из-за сопротивления УПЦ МП.
Поэтому Заповедник обратился в Хозяйственный суд г. Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые оказывает УПЦ МП на пути передачи законным способом имущества Лавры законному владельцу - государству.
Будем решать ситуацию законным способом".
Детали: В Минкульте сообщили, что в пятницу комиссия по приему-передаче имущества снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствования УПЦ МП
При повторной попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители Монастыря не подошли к сердцевине замка помещения.
Ткаченко добавил, что в соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении права пользования своим имуществом.
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Предыстория:
- 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела последнее богослужение там. 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.
- Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
- Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда. Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра".