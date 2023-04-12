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Архідиякон УПЦ МП постане перед судом за напад на журналістів

Валентина РоманенкоСереда, 12 квітня 2023, 11:40
Архідиякон УПЦ МП постане перед судом за напад на журналістів
фото прокуратури

Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності; провину він не визнає.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: До суду скеровано обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Згідно із матеріалами кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври.

У цей час до оператора підійшов архідиякон, який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність.

11 квітня 2023 року обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

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Яу уточнила "Українській правді" речниця прокуратури Надія Максимець, підозрюваний церковник свою провину не визнає.

Що передувало: 30 березня священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора телеканалу. 

Поліція повідомила 41-річному священнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Передісторія:

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Теми: УПЦ МПКиївЗМІ
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