Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Архідиякон УПЦ МП постане перед судом за напад на журналістів

Валентина РоманенкоСереда, 12 квітня 2023, 11:40
Архідиякон УПЦ МП постане перед судом за напад на журналістів
фото прокуратури

Архідиякона Києво-Печерської лаври судитимуть за перешкоджання журналістській діяльності; провину він не визнає.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: До суду скеровано обвинувальний акт відносно служителя Свято-Успенської Києво-Печерської лаври за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Реклама:

Згідно із матеріалами кримінального провадження, 30 березня 2023 року журналісти "Суспільного мовлення" знімали репортаж на території Києво-Печерської лаври.

У цей час до оператора підійшов архідиякон, який схопив мікрофон, зламав кріплення до відеокамери та кинув його на землю. Після цього оператор не міг продовжувати свою професійну діяльність.

11 квітня 2023 року обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Яу уточнила "Українській правді" речниця прокуратури Надія Максимець, підозрюваний церковник свою провину не визнає.

Що передувало: 30 березня священник УПЦ МП на території Лаври штовхнув журналістку "Суспільного", коли вона намагалася поставити запитання митрополиту Павлу, та зірвав кріплення на камері оператора телеканалу. 

Поліція повідомила 41-річному священнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Передісторія:

Читайте також: "Кричать не Слава Богу, а Слава Україні", – віряни УПЦ про виселення з Лаври

"Гражданін" Онуфрій. "Українська правда" публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ

Теми: УПЦ МПКиївЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: