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Глава УГКЦ порівняв представників УПЦ МП у Лаврі з олігархами

"Українська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 01:46
Глава УГКЦ порівняв представників УПЦ МП у Лаврі з олігархами
Святослав Шевчук, фото: Назар Мазилюк, УП

Глава УГКЦ Святослав Шевчук прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври, порівнявши поведінку представників УПЦ з поведінкою олігархів.

Джерело: Шевчук в інтерв’ю, цитує департамент інформації УГКЦ

Пряма мова: "Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української Православної Церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі".

"Я не хочу нікого осуджувати, але це б’є по всіх, завдає моральних втрат авторитету Церкви як такої".

Деталі: Шевчук сказав, що йому прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.

"І коли сьогодні держава, – зазначив архієрей, – вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає таке відчуття, що його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон".

Він зауважив, що коли йдеться про святиню для всього народу, державного закону повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар.

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Також, на його думку, скандал у лаврі стає викликом для усього релігійного середовища.

Передісторія:

  • 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
  • За словами "намісника" Павла (Лебедя), він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".
  • Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
  • У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
  • Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду. 

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Теми: церкваУПЦ МПрелігія
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