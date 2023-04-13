Глава УГКЦ порівняв представників УПЦ МП у Лаврі з олігархами

Глава УГКЦ Святослав Шевчук прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври, порівнявши поведінку представників УПЦ з поведінкою олігархів.

Джерело: Шевчук в інтерв’ю, цитує департамент інформації УГКЦ

Пряма мова: "Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української Православної Церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі".

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"Я не хочу нікого осуджувати, але це б’є по всіх, завдає моральних втрат авторитету Церкви як такої".

Деталі: Шевчук сказав, що йому прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.

"І коли сьогодні держава, – зазначив архієрей, – вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає таке відчуття, що його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон".

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Він зауважив, що коли йдеться про святиню для всього народу, державного закону повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар.

Також, на його думку, скандал у лаврі стає викликом для усього релігійного середовища.

Передісторія:

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