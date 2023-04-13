Глава УГКЦ порівняв представників УПЦ МП у Лаврі з олігархами
Глава УГКЦ Святослав Шевчук прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври, порівнявши поведінку представників УПЦ з поведінкою олігархів.
Джерело: Шевчук в інтерв’ю, цитує департамент інформації УГКЦ
Пряма мова: "Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української Православної Церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі".
"Я не хочу нікого осуджувати, але це б’є по всіх, завдає моральних втрат авторитету Церкви як такої".
Деталі: Шевчук сказав, що йому прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.
"І коли сьогодні держава, – зазначив архієрей, – вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає таке відчуття, що його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон".
Він зауважив, що коли йдеться про святиню для всього народу, державного закону повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар.
Також, на його думку, скандал у лаврі стає викликом для усього релігійного середовища.
Передісторія:
- 29 березня у Хрестовоздвиженській церкві на нижній території Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) провела останнє богослужіння там. 30 березня духовенство УПЦ (МП) має покинути київську лавру, хоча не хоче цього робити і тому подало позов проти національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".
- За словами "намісника" Павла (Лебедя), він та духовенство УПЦ МП має право залишитись і не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду із заповідником "Києво-Печерська Лавра".
- Тим часом архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ і попросив митрополита Епіфанія затвердити його виконувачем обов’язків намісника Лаври. Епіфаній погодився. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрій заборонив служіння архімандрита Авраамія (Лотиша) за перехід в ПЦУ.
- У березні 2023 року Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені покинути монастир і всі будівлі. На час перевірки збереження культурних цінностей також закрито печери лаври.
- Митрополит ПЦУ Епіфаній запевнив, що монастир на території Києво-Печерської лаври не буде закрито, а мовою богослужінь буде давня слов’янська разом із сучасною українською мовою.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що духовенство УПЦ МП силою не будуть виганяти із Києво-Печерської лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову представників Києво-Печерської лаври УПЦ МП до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Намісник Лаври митрополит Павло (Лебідь) заявляв, що духівництво УПЦ МП не покине територію Лаври, доки не буде рішення суду.
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