Глава УГКЦ сравнил представителей УПЦ МП в Лавре с олигархами
Глава УГКЦ Святослав Шевчук прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры, сравнив поведение представителей УПЦ с поведением олигархов.
Источник: Шевчук в интервью, цитирует департамент информации УГКЦ
Прямая речь: "Нам очень больно наблюдать за всем тем, что творится вокруг лавры. Эта боль имеет несколько причин. Во-первых, очень больно смотреть на позорное поведение представителей Украинской Православной Церкви, которое иногда напоминает поведение олигархов. И это определенный вызов общественной морали".
"Я не хочу никого осуждать, но это бьет по всем, наносит моральные потери авторитету Церкви как таковой".
Детали: Шевчук сказал, что ему обидно, что Украинское государство на протяжении более 30 лет не упорядочило своих отношений как владелец этого национального исторического заповедника с арендаторами.
"И когда сегодня государство, – отметил архиерей, – требует соблюдать законы, очевидно, что у того, кто их никогда не уважал, возникает такое ощущение, что его преследуют. Тот, для кого закон был неписанный, как и для многих олигархов, чувствует оскорбление достоинства, когда вынужден выполнять этот закон".
Он отметил, что когда речь идет о святыне для всего народа, государственный закон должны соблюдать обе стороны - и владелец, то есть государство, и арендатор.
Также, по его мнению, скандал в лавре становится вызовом для всей религиозной среды.
Предыстория:
- 29 марта в Крестовоздвиженской церкви на нижней территории Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) провела последнее богослужение там. 30 марта духовенство УПЦ (МП) должно покинуть киевскую лавру, хотя не хочет этого делать и поэтому подало иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Тем временем архимандрит Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) Авраамий (Лотыш) перешел в ПЦУ и попросил митрополита Епифания утвердить его исполняющим обязанности наместника Лавры. Епифаний согласился. А митрополит УПЦ (МП) Онуфрий запретил служение архимандрита Авраамия (Лотыша) за переход в ПЦУ.
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".
- Вечером 29 марта сайт УПЦ МП сообщил, что Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) к Нацзаповеднику "Киево-Печерская лавра" по поводу расторжения договора аренды со стороны заповедника.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверял, что духовенство УПЦ МП силой не будут выгонять из Киево-Печерской лавры.
- Митрополит ПЦУ Епифаний заверил, что монастырь на территории Киево-Печерской лавры не будет закрыт, а языком богослужений будет древний славянский вместе с современным украинским языком.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска представителей Киево-Печерской лавры УПЦ МП к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра". Наместник Лавры митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что духовенство УПЦ МП не покинет территорию Лавры, пока не будет решения суда.
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