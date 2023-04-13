Глава УГКЦ сравнил представителей УПЦ МП в Лавре с олигархами

Глава УГКЦ Святослав Шевчук прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры, сравнив поведение представителей УПЦ с поведением олигархов.

Источник: Шевчук в интервью, цитирует департамент информации УГКЦ

Прямая речь: "Нам очень больно наблюдать за всем тем, что творится вокруг лавры. Эта боль имеет несколько причин. Во-первых, очень больно смотреть на позорное поведение представителей Украинской Православной Церкви, которое иногда напоминает поведение олигархов. И это определенный вызов общественной морали".

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"Я не хочу никого осуждать, но это бьет по всем, наносит моральные потери авторитету Церкви как таковой".

Детали: Шевчук сказал, что ему обидно, что Украинское государство на протяжении более 30 лет не упорядочило своих отношений как владелец этого национального исторического заповедника с арендаторами.

"И когда сегодня государство, – отметил архиерей, – требует соблюдать законы, очевидно, что у того, кто их никогда не уважал, возникает такое ощущение, что его преследуют. Тот, для кого закон был неписанный, как и для многих олигархов, чувствует оскорбление достоинства, когда вынужден выполнять этот закон".

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Он отметил, что когда речь идет о святыне для всего народа, государственный закон должны соблюдать обе стороны - и владелец, то есть государство, и арендатор.

Также, по его мнению, скандал в лавре становится вызовом для всей религиозной среды.

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