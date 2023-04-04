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Люди не хочуть евакуюватися з Авдіївки і ховають дітей – мер

Ірина БалачукВівторок, 4 квітня 2023, 15:03
Люди не хочуть евакуюватися з Авдіївки і ховають дітей – мер
Зруйнований росіянами будинок в Авдіївці. Фото з Telegram Павла Кириленка

Мешканці Авдіївки відмовляються виїжджати з прифронтового міста, яке постійно обстрілюють росіяни, і ховають від евакуації своїх дітей.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на голову Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша  

Пряма мова мера: "Вісім дітей ще в місті залишається, це якісь шпигунські пристрасті, як їх знайти".

Деталі: Барабаш розповів, що люди вдаються до обману, кажуть, "що дітей немає в місті, виїхали до якихось фантастичних родичів, у яких навіть телефонів нема".

Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться вивезти всіх дітей.

Мер також нагадав, що днями в Авдіївці внаслідок російського обстрілу загинули 5-місячний хлопчик і його бабуся. До цього батьків дитини вмовляли евакуюватися, але вони відмовлялись. Нині родина все ж шукає, куди можна виїхати.

За даними Барабаша, також з Авдіївки виїхали 25% комунальників. Це вплинуло на кількість часу, коли у місті є мобільний зв’язок. Він уточнив, що раніше до 20 годин на добу був мобільний зв’язок, а зараз – приблизно 10-12 годин.

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Також з міста виїхали рятувальники ДСНС, але лишилися правоохоронці.

Барабаш повідомив, що у місті ще доступна питна вода – її надають цивільним. А в лікарні працюють двоє лікарів, чотири медсестри і чотири санітари.

Теми: Авдіївкавійнаевакуаціядіти
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