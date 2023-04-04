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Мєдведєв хоче знищити російську опозицію як "скажених псів" після ліквідації Татарського

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 квітня 2023, 16:05
Мєдведєв хоче знищити російську опозицію як скажених псів після ліквідації Татарського
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав російську опозицію "терористами" і запропонував її знищити після ліквідації так званого "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін).

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв звинуватив опозицію у вбивстві Татарського. Не називаючи конкретних осіб, він заявив, що "ці мерзотники" не тільки відкрито бажають поразки Росії та її загибелі, а й "страчують співвітчизників", зокрема, начебто саме опозиція вбила "беззбройного журналіста".

Медведєв не соромиться у висловах щодо опозиціонерів, називає їх "вирдоками" та "терористами". "Усі ці смердючі ФБК і МБХ-медіа, навальні, волкови, пономарьови та інші ходорковські стали просто пересічними терористами і вбивцями", - переконує він.

Відповідно, заступник секретаря Радбезу Росії хоче, щоб влада знищила опозиціонерів "як скажених собак", як тільки з’являється можливість. При цьому він додає, що ніякого співчуття до опозиціонерів не повинно бути.

Що передувало: Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Трепову вербували через Телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.
  • 4 квітня Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення Треповій у скоєнні теракту.

Теми: МедведєвРосіяпропагандаопозиція
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