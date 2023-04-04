Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мєдведєв хоче знищити російську опозицію як "скажених псів" після ліквідації Татарського

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 квітня 2023, 16:05
Мєдведєв хоче знищити російську опозицію як скажених псів після ліквідації Татарського
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав російську опозицію "терористами" і запропонував її знищити після ліквідації так званого "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін).

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв звинуватив опозицію у вбивстві Татарського. Не називаючи конкретних осіб, він заявив, що "ці мерзотники" не тільки відкрито бажають поразки Росії та її загибелі, а й "страчують співвітчизників", зокрема, начебто саме опозиція вбила "беззбройного журналіста".

Реклама:

Медведєв не соромиться у висловах щодо опозиціонерів, називає їх "вирдоками" та "терористами". "Усі ці смердючі ФБК і МБХ-медіа, навальні, волкови, пономарьови та інші ходорковські стали просто пересічними терористами і вбивцями", - переконує він.

Відповідно, заступник секретаря Радбезу Росії хоче, щоб влада знищила опозиціонерів "як скажених собак", як тільки з’являється можливість. При цьому він додає, що ніякого співчуття до опозиціонерів не повинно бути.

Що передувало: Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Трепову вербували через Телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 квітня у центрі російського міста Санкт-Петербург стався вибух у кафе, яке раніше належало засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, – було вбито "воєнкора" Владлена Татарського, ще 30 осіб отримали поранення.
  • Російські силовики затримали мешканку Санкт-Петербурга Дар'ю Трепову за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського.
  • Аналітики американського Інституту вивчення війни припустили, що до ліквідації Татарського можуть бути причетні сили всередині РФ і це може бути "попередженням" Пригожину.
  • Національний антитерористичний комітет Росії звинуватив українські спецслужби і прихильників Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального в убивстві колаборанта і пропагандиста Максима Фоміна, який називав себе "воєнкором" Владленом Татарським.
  • 4 квітня Слідчий комітет РФ висунув обвинувачення Треповій у скоєнні теракту.

Теми: МедведєвРосіяпропагандаопозиція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Усі новини...
Медведєв
Медведєв з самого ранку почав лякати світ апокаліпсисом
Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії
Медведєв розмріявся, що Захід благатиме про переговори з РФ, хоч через десятиліття
Останні новини
20:50
Окупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега
20:49
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе
20:48
Відновлення будинків за кошти ЄС: як працює програма "ВідновиДім"
20:34
Зеленський сподівається, що новий уряд Польщі допоможе зняти блокаду кордону
20:21
Google не відображатиме затори в Ізраїлі через ракетні атаки з Гази та Лівану
20:18
Зеленський: Множинне громадянство дасть можливість людям за кордоном допомогти Україні
20:08
Зеленський: На півдні були складнощі, бо всі говорили про цілі. Я не назву їх
20:05
Президент про відновлення польотів: Це означатиме, що Україна перемагає
20:01
Зеленський: Процес обміну полоненими ускладнився через РФ
19:58
Зеленський про фінансову допомогу від партнерів: Україна має багаторічні зобов’язання 11 країн
Усі новини...
Реклама: