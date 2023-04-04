Мєдведєв хоче знищити російську опозицію як "скажених псів" після ліквідації Татарського

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв назвав російську опозицію "терористами" і запропонував її знищити після ліквідації так званого "воєнкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін).

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: Медведєв звинуватив опозицію у вбивстві Татарського. Не називаючи конкретних осіб, він заявив, що "ці мерзотники" не тільки відкрито бажають поразки Росії та її загибелі, а й "страчують співвітчизників", зокрема, начебто саме опозиція вбила "беззбройного журналіста".

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Медведєв не соромиться у висловах щодо опозиціонерів, називає їх "вирдоками" та "терористами". "Усі ці смердючі ФБК і МБХ-медіа, навальні, волкови, пономарьови та інші ходорковські стали просто пересічними терористами і вбивцями", - переконує він.

Відповідно, заступник секретаря Радбезу Росії хоче, щоб влада знищила опозиціонерів "як скажених собак", як тільки з’являється можливість. При цьому він додає, що ніякого співчуття до опозиціонерів не повинно бути.

Що передувало: Раніше низка російських ЗМІ повідомила, що Трепову вербували через Телеграм і пообіцяли посаду редактора в Києві.

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