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За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври

Ірина БалачукЧетвер, 6 квітня 2023, 13:50
За бороду витягати не будемо, але рішення виконають – Данілов про виселення УПЦ МП з Лаври
Олексій Данілов. Фото з Facebook

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов запевняє, що представники УПЦ МП залишать територію Києво-Печерської лаври, оскільки термін оренди приміщень заповідника закінчився, але на це треба час.

Джерело: Данілов у ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова секретаря РНБО: "Давайте наберемося терпіння. Повірте, рішення буде виконане. Звичайно, ніхто за бороду, за ноги або за інші члени їх звідти витягувати не збирається. Тому що це – проєкт, який був розписаний в ФСБ Російської Федерації. Вони мають вказівку, як їм поводитися".

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Деталі: Він додав, що переважна більшість священнослужителів не розуміє, в "якому вони процесі беруть участь".

Пряма мова Данілова: "Але я можу заявити офіційно, що кількість людей, які співпрацюють з ФСБ Російської Федерації, з 1-им, з 5-им, з 9-им управлінням ФСБ саме в цій спільноті, на превеликий жаль, дуже і дуже велика.

Це складне питання, але ми точно його пройдемо, пройдемо не за тією процедурою, на яку на сьогодні розраховує ФСБ РФ".

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Деталі: Секретар РНБО запевнив, що закони на території України будуть обов’язково виконуватися, і всі громадяни будуть підкорятися цим законам.

Він закликав українців не вестися на провокації, які "розробила ФСБ РФ з деякими діячами, які раніше були на території нашої країни, і для цього ще мають паспорти нашої країни".

Данілов зазначив, що поширення церков Московського патріархату в Україні з 1991 року було спецоперацією РФ – священники в рясах і з хрестами приходили до мерів міст і сіл і просили землю під храм, і мери виділяли, бо вважали це "святою справою".

Таким чином в Україні, за словами Данілова, набудували багато храмів саме УПЦ МП, бо її попи були "набагато спритніші" і активно проводили "спецоперацію по захопленню нашої території" саме через церкву.

Що було раніше: Представники УПЦ МП, попри вимогу залишити святиню 29 березня, станом на ранок 30 березня все ж лишаються в лаврі і навіть провели богослужіння в одному з храмів.

Комісію Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію майна "Києво-Печерського заповідника", не пустили до лаври прихожани УПЦ МП. Їх підбурював це робити сам намісник Лаври Павло. 

Він також пригрозив журналістам побити їх палицею. Згодом Павлу оголосили підозру і відправили під домашній арешт у будинку на Київщині. 

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Теми: УПЦ МПКиївДанілов
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