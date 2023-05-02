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Зеленський провів військовий кабінет з ключовими командувачами

Євген КізіловВівторок, 2 травня 2023, 20:32
Зеленський провів військовий кабінет з ключовими командувачами
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів у вівторок засідання військового кабінету, на якому зібрав ключових командувачів військ і тих, хто забезпечує оборону України.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського у соцмережах

Деталі: За його словами, це закрита від громадськості робота і її деталі не оприлюднюються, але, так само як і засідання Ставки верховного головнокомандувача, військовий кабінет працює для синхронізації найбільш важливих оборонних та активних дій української армії.

Що передувало: Минулого разу Зеленський проводив військовий кабінет 13 квітня. На ньому обговорили питання, що стосуються управління передовою, забезпечення активних дій України, захисту держави від російського терору.

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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