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У Міноборони закликали не шукати в заявах ватажків РФ глибоких сенсів

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 21:14
У Міноборони закликали не шукати в заявах ватажків РФ глибоких сенсів
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не шукати в заявах ворожих ватажків багатоходових комбінацій і глибоких сенсів.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації.

Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета – завоювати всю Україну.

У них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Верніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити".

Деталі: Маляр наголосила, що, незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує – "треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 5 травня очільник "вагнерівців" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня. Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
  • 6 травня Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам Кадирова.

Теми: МіноборониРосіявійна
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