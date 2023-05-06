У Міноборони закликали не шукати в заявах ватажків РФ глибоких сенсів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не шукати в заявах ворожих ватажків багатоходових комбінацій і глибоких сенсів.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації.

Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета – завоювати всю Україну.

У них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Верніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити".

Деталі: Маляр наголосила, що, незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує – "треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни".

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