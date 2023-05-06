У Міноборони закликали не шукати в заявах ватажків РФ глибоких сенсів
Субота, 6 травня 2023, 21:14
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не шукати в заявах ворожих ватажків багатоходових комбінацій і глибоких сенсів.
Джерело: Маляр у Telegram
Дослівно: "Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації.
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Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета – завоювати всю Україну.
У них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Верніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити".
Деталі: Маляр наголосила, що, незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує – "треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни".
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Передісторія:
- 5 травня очільник "вагнерівців" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня. Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
- У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
- Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
- 6 травня Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам Кадирова.