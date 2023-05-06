Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Міноборони закликали не шукати в заявах ватажків РФ глибоких сенсів

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 21:14
У Міноборони закликали не шукати в заявах ватажків РФ глибоких сенсів
Ганна Маляр, фото з Facebook

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає не шукати в заявах ворожих ватажків багатоходових комбінацій і глибоких сенсів.

Джерело: Маляр у Telegram

Дослівно: "Як розцінювати відео та текстові заяви ворожих ватажків про їх плани? Ніяк. Не треба шукати в них глибокі сенси чи багатоходові комбінації.

Реклама:

Ворог не змінив свої плани щодо України. Їх мета – завоювати всю Україну.

У них не вдався бліцкриг минулого року, тому вони рухаються тепер поетапно. Верніше, намагаються рухатись, бо наші оборонці не дають їм це зробити".

Деталі: Маляр наголосила, що, незалежно від того, що ворог говорить, пише, показує – "треба завжди бути готовим до найпідступніших сценаріїв, бо вони саме це і демонструють з початку війни".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 5 травня очільник "вагнерівців" Євген Пригожин у листі до керівництва Міноборони РФ заявив, що виведе найманців ПВК "Вагнер" з Бахмута з 10 травня. Він стверджує, що причина такого кроку полягає в тому, що Міноборони РФ не дає його бойовикам достатню кількість боєприпасів, і він не хоче, щоб через це його люди були "приречені на безглузду загибель".
  • У Збройних силах України скептично ставляться до заяви ватажка "ПВК Вагнер" Євгенія Пригожина, що буцімто бойовики почнуть вихід з Бахмута 10 травня.
  • Пізніше Кадиров запропонував свою допомогу в окупації Бахмута.
  • 6 травня Пригожин заявив, що нібито передасть позиції своїх бойовиків у Бахмуті воякам Кадирова.

Теми: МіноборониРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: