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В Минобороны призвали не искать в заявлениях главарей РФ глубоких смыслов

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 21:14
В Минобороны призвали не искать в заявлениях главарей РФ глубоких смыслов
Анна Маляр, фото из Facebook

Замминистра обороны Анна Маляр призывает не искать в заявлениях вражеских главарей многоходовых комбинаций и глубоких смыслов.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских главарей об их планах? Никак. Не надо искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации.

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Враг не изменил свои планы относительно Украины. Их цель – завоевать всю Украину.

У них не удался блицкриг прошлого года, поэтому они двигаются теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать".

Детали: Маляр отметила, что, независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает - "надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны".

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Предыстория:

  • 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
  • В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
  • Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
  • 6 мая Пригожин сообщил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам Кадырова.

Темы: МинобороныРосcиявойна
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