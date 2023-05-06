В Минобороны призвали не искать в заявлениях главарей РФ глубоких смыслов
Замминистра обороны Анна Маляр призывает не искать в заявлениях вражеских главарей многоходовых комбинаций и глубоких смыслов.
Источник: Маляр в Telegram
Дословно: "Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских главарей об их планах? Никак. Не надо искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации.
Враг не изменил свои планы относительно Украины. Их цель – завоевать всю Украину.
У них не удался блицкриг прошлого года, поэтому они двигаются теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать".
Детали: Маляр отметила, что, независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает - "надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны".
Предыстория:
- 5 мая главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая. Он утверждает, что причина такого шага заключается в том, что Минобороны РФ не дает его боевикам достаточное количество боеприпасов, и он не хочет, чтобы из-за этого его люди были "обречены на бессмысленную гибель".
- В Вооруженных силах Украины скептически относятся к заявлению главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, что якобы боевики начнут выход из Бахмута 10 мая.
- Позже Кадыров предложил свою помощь в оккупации Бахмута.
- 6 мая Пригожин сообщил, что якобы передаст позиции своих боевиков в Бахмуте воякам Кадырова.