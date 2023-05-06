В Минобороны призвали не искать в заявлениях главарей РФ глубоких смыслов

Замминистра обороны Анна Маляр призывает не искать в заявлениях вражеских главарей многоходовых комбинаций и глубоких смыслов.

Источник: Маляр в Telegram

Дословно: "Как расценивать видео и текстовые заявления вражеских главарей об их планах? Никак. Не надо искать в них глубокие смыслы или многоходовые комбинации.

Враг не изменил свои планы относительно Украины. Их цель – завоевать всю Украину.

У них не удался блицкриг прошлого года, поэтому они двигаются теперь поэтапно. Вернее, пытаются двигаться, потому что наши защитники не дают им это сделать".

Детали: Маляр отметила, что, независимо от того, что враг говорит, пишет, показывает - "надо всегда быть готовым к самым коварным сценариям, потому что они именно это и демонстрируют с начала войны".

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