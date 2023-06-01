Начальник КМВА: Закрите укриття − це відповідальність усіх рівнів влади

За загибель людей, які під час нічної атаки росіян не змогли потрапити в укриття, бо воно було закрите, мають відповідати чиновники усіх рівнів влади, починаючи від керівника міста, заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Джерело: КМВА у Telegram

Пряма мова Попка: "Трагедія із загиблими під час ракетного обстрілу − це відповідальність влади на усіх рівнях − від керівника міста до голів району. Тому, ніхто − ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати із себе відповідальність до завершення слідчих дій".

Деталі: За словами Попка, задача щодо підготовки, облаштування та перевірки роботи укриттів ставилася неодноразово, але чому вона не була виконана у даному випадку – наразі розслідують СБУ, прокуратура та національна поліція.

Він нагадав, що дитина і дві жінки загинули внаслідок падіння уламків збитої ракети приблизно о 3:00 у Деснянському районі Києва. Усі вони перебували якраз перед укриттям.

"Що стало причиною трагедії – закриті двері входу в поліклініку, де розташоване укриття чи фатальних збіг обставин і люди просто не встигли добігти до сховища – відповіді на це питання дасть слідство. За підсумками якого винні мають бути покарані", − додав Попко.

Начальник КМВА зазначив, що наразі треба "зробити усе належне, аби такі трагедії більше не повторювалися", тому він доручив головам районів, щоб укриття всіх типів були відкриті цілодобово.

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Чому це важливо: Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

Прокуратура повідомила, що проводить слідчі дії у медичному закладі, де під час ракетної атаки росіян 1 червня було закрите укриття.

Голова МВС Ігор Клименко пізніше також повідомив, що поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 ККУ (Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Лише 2 тижні тому, в середині травня, під час масованої атаки росіян столичні жителі масово скаржилися на закриті укриття.

17 травня очільник Київської МВА Сергій Попко заявив, що у Києві перевірять та відкриють усі бомбосховища, бо закрите укриття під час війни − це злочин.

"Українська правда" вранці 1 червня звернулась до КМДА з запитом, чи була проведена робота з перевірки, який відсоток укриттів перевірили і які загалом результати цієї перевірки. Відповідь оприлюднимо відразу після отримання.

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