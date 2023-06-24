Російські пабліки показали нібито збитий "Вагнером" російський вертоліт

Уламки російського вертольота Ка-52, нібито збитого найманцями ПВК "Вагнер", почали публікувати російські Telegram-канали.

Джерело: Telegram-канали Astra, Baza, російський пропагандистський канал RT

Деталі: За даними бази, фотографії опублікував російський військкор.

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Astra пише, що вертоліт збили в районі селища Талова Воронезької області.

На фото видно, що від Ка-52 майже нічого не залишилося. Екіпаж, найімовірніше, загинув.

Раніше в російських пабліках публікували відео нібито атаки на російський вертоліт у Воронезькій області. На ньому було видно, що вертоліт випускає теплові пастки, щоб втекти від атаки. Але на цьому моменті відео обривалося, оскільки людина, яка знімала його, ймовірно, злякалася, що снаряд або теплова пастка летять у її бік.

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Також було інше відео, на якому той, хто знімав, говорив, що по гелікоптеру стріляють із гранатомета, і що його врешті-решт збили.

Що було раніше: Вночі 24 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ. Вранці він додав, що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Передісторія: