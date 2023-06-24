Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські пабліки показали нібито збитий "Вагнером" російський вертоліт

Ірина БалачукСубота, 24 червня 2023, 19:49
Російські пабліки показали нібито збитий Вагнером російський вертоліт
Фото з російських Telegram-каналів

Уламки російського вертольота Ка-52, нібито збитого найманцями ПВК "Вагнер", почали публікувати російські Telegram-канали.

Джерело: Telegram-канали Astra, Baza, російський пропагандистський канал RT

Деталі: За даними бази, фотографії опублікував російський військкор.

Реклама:

Astra пише, що вертоліт збили в районі селища Талова Воронезької області. 

 

На фото видно, що від Ка-52 майже нічого не залишилося. Екіпаж, найімовірніше, загинув. 

 

Раніше в російських пабліках публікували відео нібито атаки на російський вертоліт у Воронезькій області. На ньому було видно, що вертоліт випускає теплові пастки, щоб втекти від атаки. Але на цьому моменті відео обривалося, оскільки людина, яка знімала його, ймовірно, злякалася, що снаряд або теплова пастка летять у її бік.

ВІДЕО ДНЯ

Також було інше відео, на якому той, хто знімав, говорив, що по гелікоптеру стріляють із гранатомета, і що його врешті-решт збили. 

Що було раніше: Вночі 24 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ. Вранці він додав, що його вояки збили вже три російських вертольоти. 

Передісторія: 

Теми: РосіяВагнеравіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Росія
Прийшли, погрожували розстріляти: ЗМІ дізнались, що було після похорону Пригожина
До Реєстру збитків України від війни приєдналася Швейцарія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Останні новини
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни була оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
Усі новини...
Реклама: