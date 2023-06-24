Російські пабліки показали нібито збитий "Вагнером" російський вертоліт
Уламки російського вертольота Ка-52, нібито збитого найманцями ПВК "Вагнер", почали публікувати російські Telegram-канали.
Джерело: Telegram-канали Astra, Baza, російський пропагандистський канал RT
Деталі: За даними бази, фотографії опублікував російський військкор.
Astra пише, що вертоліт збили в районі селища Талова Воронезької області.
На фото видно, що від Ка-52 майже нічого не залишилося. Екіпаж, найімовірніше, загинув.
Раніше в російських пабліках публікували відео нібито атаки на російський вертоліт у Воронезькій області. На ньому було видно, що вертоліт випускає теплові пастки, щоб втекти від атаки. Але на цьому моменті відео обривалося, оскільки людина, яка знімала його, ймовірно, злякалася, що снаряд або теплова пастка летять у її бік.
Також було інше відео, на якому той, хто знімав, говорив, що по гелікоптеру стріляють із гранатомета, і що його врешті-решт збили.
Що було раніше: Вночі 24 червня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито збили вертоліт армії РФ. Вранці він додав, що його вояки збили вже три російських вертольоти.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО). У Підмосков'ї почали перекривати дороги.
- У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе.
- Вокзали в Ростові-на-Дону переповнені людьми, охочими виїхати з міста, великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.