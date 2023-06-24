Российские паблики показали якобы сбитый "Вагнером" российский вертолет
Обломки российского вертолета Ка-52, якобы сбитого наемниками ПВК "Вагнер" начали публиковать российские Telegram-каналы.
Источник: Telegram-каналы Astra, Baza, российский пропагандистский канал RT
Детали: По данным базы, фотографии опубликовал российский военкор.
Astra пишет, что вертолет сбили в районе поселка Таловая Воронежской области.
На фото видно, что от Ка-52 почти ничего не осталось. Экипаж, вероятнее всего, погиб.
Ранее в российских пабликах публиковали видео якобы атаки на российский вертолет в Воронежской области. На нем было видно, что вертолет выпускает тепловые ловушки, чтобы уйти от атаки. Но на этом моменте видео обривалось, так как снимающий человек, вероятно, испугался, что снаряд или тепловая ловушка летят в его сторону.
Также было другое видео, на котором снимающий говорил, что по вертолету стреляют из гранатомета, и что его в конечном счете сбили.
Что было раньше: Ночью 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ. Утром он заявил, что его вояки сбили уже три российских вертолета.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
- В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО). В Подмосковье начали перекрывать дороги.
- В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе. Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.