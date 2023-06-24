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Российские паблики показали якобы сбитый "Вагнером" российский вертолет

Ирина БалачукСуббота, 24 июня 2023, 19:49
Российские паблики показали якобы сбитый Вагнером российский вертолет
Фото из российских Telegram-каналов

Обломки российского вертолета Ка-52, якобы сбитого наемниками ПВК "Вагнер" начали публиковать российские Telegram-каналы.

Источник: Telegram-каналы Astra, Baza, российский пропагандистский канал RT

Детали: По данным базы, фотографии опубликовал российский военкор.

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Astra пишет, что вертолет сбили в районе поселка Таловая Воронежской области.  

 

На фото видно, что от Ка-52 почти ничего не осталось. Экипаж, вероятнее всего, погиб. 

 

Ранее в российских пабликах публиковали видео якобы атаки на российский вертолет в Воронежской области. На нем было видно, что вертолет выпускает тепловые ловушки, чтобы уйти от атаки. Но на этом моменте видео обривалось, так как снимающий человек, вероятно, испугался, что снаряд или тепловая ловушка летят в его сторону.

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Также было другое видео, на котором снимающий говорил, что по вертолету стреляют из гранатомета, и что его в конечном счете сбили. 

Что было раньше: Ночью 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ. Утром он заявил, что его вояки сбили уже три российских вертолета.

Предыстория:

Темы: РосcияВагнеравиа
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