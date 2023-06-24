Україна здатна захистити Європу, тож час надати всю зброю − Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав світ не боятися подій, які відбуваються у Росії, і запевнив, що Україна здатна захистити Європу від будь-яких російських сил, але світ має бути єдиним у підтримці українців і надати всю необхідну зброю.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 24 червня

Пряма мова Зеленського: "Світ повинен не боятися. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність.

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Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі.

Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-кидків, як сьогодні ми бачимо на російській території. І коли ми звертаємося по F-16 або ATACMS, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист. Це те, що потрібно. Зараз – час надати всю необхідну для захисту зброю".

Деталі: Він також додав, що час всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими і вирішити питання членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.

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"НАТО – це не просто слово чи набір формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті. Вже в липні на саміті у Вільнюсі – історичний шанс для справжніх рішень без озирання на Росію. Будь-який народ, який межує з Росією, це реально підтримує", − наголосив Зеленський.

Він також подякував українським воїнам, які зараз бʼють окупантів, і Повітряним силам, які захищають небо.

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