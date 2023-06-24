Україна здатна захистити Європу, тож час надати всю зброю − Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав світ не боятися подій, які відбуваються у Росії, і запевнив, що Україна здатна захистити Європу від будь-яких російських сил, але світ має бути єдиним у підтримці українців і надати всю необхідну зброю.
Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 24 червня
Пряма мова Зеленського: "Світ повинен не боятися. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність.
Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, і неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони, усіх у вільному світі.
Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-кидків, як сьогодні ми бачимо на російській території. І коли ми звертаємося по F-16 або ATACMS, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист. Це те, що потрібно. Зараз – час надати всю необхідну для захисту зброю".
Деталі: Він також додав, що час всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими і вирішити питання членства України в НАТО на саміті у Вільнюсі.
"НАТО – це не просто слово чи набір формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті. Вже в липні на саміті у Вільнюсі – історичний шанс для справжніх рішень без озирання на Росію. Будь-який народ, який межує з Росією, це реально підтримує", − наголосив Зеленський.
Він також подякував українським воїнам, які зараз бʼють окупантів, і Повітряним силам, які захищають небо.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- За даними розвідки Британії, вагнерівці мають намір дістатися до Москви.
- В адміністрації президента (АП) РФ побоюються, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- 24 червня мер Москви Сергій Собянін заявив, що на території столиці ввели режим контртерористичної операції (КТО). У Підмосков'ї почали перекривати дороги.
- У Липецькій області РФ, де помітили колону ПВК "Вагнера", яка рухається у бік Москви, екскаватори перекопали шосе.
- Вокзали в Ростові-на-Дону переповнені людьми, охочими виїхати з міста, великі черги спостерігаються на залізничному приміському вокзалі.