Украина способна защитить Европу, время предоставить все оружие − Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал мир не бояться событий, которые происходят в России, и заверил, что Украина способна защитить Европу от любых российских сил, но мир должен быть единым в поддержке украинцев и предоставить все необходимое оружие.
Источник: президент во время вечернего видеообращения 24 июня
Прямая речь Зеленского: "Мир должен не бояться. Мы знаем, что нас защищает только наше единство.
Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны − это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире.
Украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты − это все то, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории. И когда мы обращаемся за F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальную защиту. Это то, что нужно. Сейчас − время предоставить все необходимое для защиты оружие".
Детали: Он также добавил, что время всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и есть неспровоцированными и решить вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.
"НАТО − это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят. Уже в июле на саммите в Вильнюсе − исторический шанс для настоящих решений без оглядки на Россию. Любой народ, который граничит с Россией, это реально поддерживает", − подчеркнул Зеленский.
Он также поблагодарил украинских воинов, которые сейчас бьют оккупантов, и Воздушные силы, которые защищают небо.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- По данным разведки Британии, вагнеровцы намерены добраться до Москвы.
- В администрации президента (АП) РФ опасаются, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО). В Подмосковье начали перекрывать дороги.
- В Липецкой области РФ, где заметили колонну ЧВК "Вагнера", которая движется в сторону Москвы, экскаваторы перекопали шоссе. Вокзалы в Ростове-на-Дону переполнены людьми, желающими выехать из города, большие очереди наблюдаются на железнодорожном пригородном вокзале.