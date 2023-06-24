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Украина способна защитить Европу, время предоставить все оружие − Зеленский

Ирина БалачукСуббота, 24 июня 2023, 20:28
Украина способна защитить Европу, время предоставить все оружие − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал мир не бояться событий, которые происходят в России, и заверил, что Украина способна защитить Европу от любых российских сил, но мир должен быть единым в поддержке украинцев и предоставить все необходимое оружие.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 24 июня

Прямая речь Зеленского: "Мир должен не бояться. Мы знаем, что нас защищает только наше единство.

Украина точно сможет защитить Европу от любых российских сил, и неважно, кто ими командует. Мы защитим. Безопасность восточного фланга Европы держится только на нашей обороне. И именно поэтому каждое проявление поддержки нашей обороны − это поддержка и вашей обороны, всех в свободном мире.

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Украинские воины, украинские пушки, украинские танки, украинские ракеты − это все то, что защищает Европу от таких марш-бросков, как сегодня мы видим на российской территории. И когда мы обращаемся за F-16 или ATACMS, мы развиваем нашу общую защиту. Реальную защиту. Это то, что нужно. Сейчас − время предоставить все необходимое для защиты оружие".

Детали: Он также добавил, что время всем в мире откровенно сказать, что все преступные действия России против Украины были и есть неспровоцированными и решить вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе.

"НАТО − это не просто слово или набор формальных обещаний. Это надежные гарантии для всех, что мир не будет разрушен. Без Украины такие гарантии ничего не стоят. Уже в июле на саммите в Вильнюсе − исторический шанс для настоящих решений без оглядки на Россию. Любой народ, который граничит с Россией, это реально поддерживает", − подчеркнул Зеленский.

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Он также поблагодарил украинских воинов, которые сейчас бьют оккупантов, и Воздушные силы, которые защищают небо.

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Темы: ЗеленскийРосcияПригожинЕвропа
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