Спецслужби РФ погрожували сім'ям ватажків "Вагнера", поки ті не відійшли від Москви – The Telegraph

Джерела британських спецслужб повідомили, що російські спецслужби погрожували завдати шкоди сім'ям ватажків "Вагнера" перед тим, як Євген Пригожин припинив свій "наступ на Москву".

Джерело: The Telegraph

Деталі: Також відзначається, що сили найманців налічували лише 8 000 бійців, а не 25 000, як заявлялося, і що вони, швидше за все, зазнали б поразки в будь-якій спробі взяти російську столицю.

Згідно з інформацією, наданою ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін спробує асимілювати солдатів "Вагнера" в російську армію і усунути їхніх колишніх лідерів.

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Західні ЗМІ припускають, що це було однією з причин, чому Пригожин відкликав похід на Москву за кілька годин до прибуття в столицю РФ.

Залишаються припущення про те, яку формальну угоду було укладено, якщо вона взагалі була укладена. Пригожин не прокоментував цю пропозицію.

Також залишається незрозумілим, чи буде Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, понижений у посаді або звільнений, як того вимагав Пригожин.

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Також відзначають, що вплив заколоту "Вагнера" на поле бою в Україні ще належить побачити.

Кремль заявив, що солдати "Вагнера", які не брали участі в перевороті, будуть прийняті до складу російських сил оборони, стверджуючи при цьому, що ті, хто не брав участі, більше не будуть переслідуватися.

Тим часом, члени російської армії засуджених виступили з погрозами на адресу Пригожина, стверджуючи, що він зрадив їх, відмовившись від перевороту.

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