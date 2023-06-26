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Спецслужби РФ погрожували сім'ям ватажків "Вагнера", поки ті не відійшли від Москви – The Telegraph

Альона Мазуренко Понеділок, 26 червня 2023, 14:55
Спецслужби РФ погрожували сім'ям ватажків Вагнера, поки ті не відійшли від Москви – The Telegraph
ЄВГЕН ПРИГОЖИН У РОСТОВІ-НА-ДОНУ, СКРИНШОТ

Джерела британських спецслужб повідомили, що російські спецслужби погрожували завдати шкоди сім'ям ватажків "Вагнера" перед тим, як Євген Пригожин припинив свій "наступ на Москву". 

Джерело: The Telegraph

Деталі: Також відзначається, що сили найманців налічували лише 8 000 бійців, а не 25 000, як заявлялося, і що вони, швидше за все, зазнали б поразки в будь-якій спробі взяти російську столицю.

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Згідно з інформацією, наданою ЗМІ, російський диктатор Володимир Путін спробує асимілювати солдатів "Вагнера" в російську армію і усунути їхніх колишніх лідерів.

Західні ЗМІ припускають, що це було однією з причин, чому Пригожин відкликав похід на Москву за кілька годин до прибуття в столицю РФ.

Залишаються припущення про те, яку формальну угоду було укладено, якщо вона взагалі була укладена. Пригожин не прокоментував цю пропозицію.

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Також залишається незрозумілим, чи буде Сергій Шойгу, міністр оборони Росії, понижений у посаді або звільнений, як того вимагав Пригожин.

Також відзначають, що вплив заколоту "Вагнера" на поле бою в Україні ще належить побачити.

Кремль заявив, що солдати "Вагнера", які не брали участі в перевороті, будуть прийняті до складу російських сил оборони, стверджуючи при цьому, що ті, хто не брав участі, більше не будуть переслідуватися.

Тим часом, члени російської армії засуджених виступили з погрозами на адресу Пригожина, стверджуючи, що він зрадив їх, відмовившись від перевороту.

Передісторія:

Теми: ПригожинРосіяПутінвійна
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