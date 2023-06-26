Спецслужбы РФ угрожали семьям главарей "Вагнера", пока те не отошли от Москвы – The Telegraph
Источники британских спецслужб сообщили, что российские спецслужбы угрожали нанести вред семьям главарей "Вагнера" перед тем, как Евгений Пригожин прекратил свое "наступление на Москву".
Источник: The Telegraph
Детали: Также отмечается, что силы наемников насчитывали лишь 8 000 бойцов, а не 25 000, как заявлялось, и что они, скорее всего, потерпели бы поражение в любой попытке взять российскую столицу.
Согласно информации, предоставленной СМИ, российский диктатор Владимир Путин попытается ассимилировать солдат "Вагнера" в российскую армию и устранить их бывших лидеров.
Западные СМИ предполагают, что это было одной из причин, почему Пригожин отозвал поход на Москву за несколько часов до прибытия в столицу РФ.
Остаются предположения о том, какое формальное соглашение было заключено, если оно вообще было заключено. Пригожин не прокомментировал это предложение.
Также остается неясным, будет ли Сергей Шойгу, министр обороны России, понижен в должности или уволен, как того требовал Пригожин.
Также отмечают, что влияние мятежа "Вагнера" на поле боя в Украине еще предстоит увидеть.
Кремль заявил, что солдаты "Вагнера", которые не участвовали в перевороте, будут приняты в состав российских сил обороны, утверждая при этом, что те, кто не участвовал, больше не будут преследоваться.
Между тем, члены российской армии осужденных выступили с угрозами в адрес Пригожина, утверждая, что он предал их, отказавшись от переворота.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.