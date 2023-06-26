Спецслужбы РФ угрожали семьям главарей "Вагнера", пока те не отошли от Москвы – The Telegraph

Источники британских спецслужб сообщили, что российские спецслужбы угрожали нанести вред семьям главарей "Вагнера" перед тем, как Евгений Пригожин прекратил свое "наступление на Москву".

Источник: The Telegraph

Детали: Также отмечается, что силы наемников насчитывали лишь 8 000 бойцов, а не 25 000, как заявлялось, и что они, скорее всего, потерпели бы поражение в любой попытке взять российскую столицу.

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Согласно информации, предоставленной СМИ, российский диктатор Владимир Путин попытается ассимилировать солдат "Вагнера" в российскую армию и устранить их бывших лидеров.

Западные СМИ предполагают, что это было одной из причин, почему Пригожин отозвал поход на Москву за несколько часов до прибытия в столицу РФ.

Остаются предположения о том, какое формальное соглашение было заключено, если оно вообще было заключено. Пригожин не прокомментировал это предложение.

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Также остается неясным, будет ли Сергей Шойгу, министр обороны России, понижен в должности или уволен, как того требовал Пригожин.

Также отмечают, что влияние мятежа "Вагнера" на поле боя в Украине еще предстоит увидеть.

Кремль заявил, что солдаты "Вагнера", которые не участвовали в перевороте, будут приняты в состав российских сил обороны, утверждая при этом, что те, кто не участвовал, больше не будут преследоваться.

Между тем, члены российской армии осужденных выступили с угрозами в адрес Пригожина, утверждая, что он предал их, отказавшись от переворота.

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