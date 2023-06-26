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У Лукашенка не кажуть, чи приїхав Пригожин у Білорусь – росЗМІ

Альона Мазуренко Понеділок, 26 червня 2023, 16:41
У Лукашенка не кажуть, чи приїхав Пригожин у Білорусь – росЗМІ
ЄВГЕН ПРИГОЖИН, ФОТО: GETTY IMAGES

У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка кажуть, що не знають, чи прибув ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин до Білорусі. 

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн", російське ЗМІ "Фонтанка"

Деталі: Російські ЗМІ 26 червня зателефонували у пресслужбу Лукашенка, але там не змогли відповісти, чи прибув Пригожин у Білорусь.

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Співробітник пресслужби заявив, що "немає такої інформації" і запропонував надіслати запит.

Білоруська моніторингова група повідомляє, що обидва літаки Пригожина в Росії: перший бізнесджет BAe 125-800B (RA-02731) з 22 червня перебуває в Москві, другий, який і є в нього основним, Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 червня з Пітера літав на південь Росії і пізно ввечері повернувся до Санкт-Петербурга.

Таким чином, як мінімум на своїх літаках Євген Пригожин до Білорусі не прилітав.

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Водночас, у різних телеграм-каналах розходяться інсайди, що Пригожин уже в Мінську. Спостерігачі поки що не можуть підтвердити цю інформацію.

У суботу ввечері прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в результаті переговорів, у яких взяв активну участь Лукашенко, було зупинено заколот - з метою "неприпустимості розв'язання кривавої бійні на території Росії".

Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинку руху ПВК "Вагнер", а сам він, як стверджував Пєсков, вирушить до Білорусі.

Передісторія:

Теми: ПригожинБілорусьЛукашенко
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