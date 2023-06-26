У Лукашенка не кажуть, чи приїхав Пригожин у Білорусь – росЗМІ
У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка кажуть, що не знають, чи прибув ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин до Білорусі.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн", російське ЗМІ "Фонтанка"
Деталі: Російські ЗМІ 26 червня зателефонували у пресслужбу Лукашенка, але там не змогли відповісти, чи прибув Пригожин у Білорусь.
Співробітник пресслужби заявив, що "немає такої інформації" і запропонував надіслати запит.
Білоруська моніторингова група повідомляє, що обидва літаки Пригожина в Росії: перший бізнесджет BAe 125-800B (RA-02731) з 22 червня перебуває в Москві, другий, який і є в нього основним, Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 червня з Пітера літав на південь Росії і пізно ввечері повернувся до Санкт-Петербурга.
Таким чином, як мінімум на своїх літаках Євген Пригожин до Білорусі не прилітав.
Водночас, у різних телеграм-каналах розходяться інсайди, що Пригожин уже в Мінську. Спостерігачі поки що не можуть підтвердити цю інформацію.
У суботу ввечері прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в результаті переговорів, у яких взяв активну участь Лукашенко, було зупинено заколот - з метою "неприпустимості розв'язання кривавої бійні на території Росії".
Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинку руху ПВК "Вагнер", а сам він, як стверджував Пєсков, вирушить до Білорусі.
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.