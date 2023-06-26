У Лукашенко не говорят, приехал ли Пригожин в Беларусь – росСМИ
В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко говорят, что не знают, прибыл ли главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Беларусь.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", российское СМИ "Фонтанка"
Детали: Российские СМИ 26 июня позвонили в пресс-службу Лукашенко, но там не смогли ответить, прибыл ли Пригожин в Беларусь.
Сотрудник пресс-службы заявил, что "нет такой информации" и предложил отправить запрос.
Белорусская мониторинговая группа сообщает, что оба самолета Пригожина в России: первый бизнесджет BAe 125-800B (RA-02731) с 22 июня находится в Москве, второй, который и является у него основным, Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 июня из Питера летал на юг России и поздно вечером вернулся в Санкт-Петербург.
Таким образом, как минимум на своих самолетах Евгений Пригожин в Беларусь не прилетал.
В то же время, в разных телеграм-каналах расходятся инсайды, что Пригожин уже в Минске. Наблюдатели пока не могут подтвердить эту информацию.
В субботу вечером пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров, в которых принял активное участие Лукашенко, был остановлен мятеж - с целью "недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".
Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК "Вагнер", а сам он, как утверждал Песков, отправится в Беларусь.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.