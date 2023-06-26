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У Лукашенко не говорят, приехал ли Пригожин в Беларусь – росСМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 26 июня 2023, 16:41
У Лукашенко не говорят, приехал ли Пригожин в Беларусь – росСМИ
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, ФОТО: GETTY IMAGES

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко говорят, что не знают, прибыл ли главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Беларусь.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", российское СМИ "Фонтанка"

Детали: Российские СМИ 26 июня позвонили в пресс-службу Лукашенко, но там не смогли ответить, прибыл ли Пригожин в Беларусь.

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Сотрудник пресс-службы заявил, что "нет такой информации" и предложил отправить запрос.

Белорусская мониторинговая группа сообщает, что оба самолета Пригожина в России: первый бизнесджет BAe 125-800B (RA-02731) с 22 июня находится в Москве, второй, который и является у него основным, Embraer Legacy 600 (RA-02795) 25 июня из Питера летал на юг России и поздно вечером вернулся в Санкт-Петербург.

Таким образом, как минимум на своих самолетах Евгений Пригожин в Беларусь не прилетал.

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В то же время, в разных телеграм-каналах расходятся инсайды, что Пригожин уже в Минске. Наблюдатели пока не могут подтвердить эту информацию.

В субботу вечером пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в результате переговоров, в которых принял активное участие Лукашенко, был остановлен мятеж - с целью "недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения ЧВК "Вагнер", а сам он, как утверждал Песков, отправится в Беларусь.

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Темы: ПригожинБеларусьЛукашенко
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