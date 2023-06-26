Пригожин: Ми показали безпорадність армії РФ, а "владу скидати не хотіли"
Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин уперше публічно заговорив після невдалого заколоту. Він стверджує, що і не збирався захоплювати владу в Росії і що його бойовики показали, наскільки слабкі регулярні війська РФ.
Джерело: Пригожин у Telegram
Пряма мова: "Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні...
Я хочу звернути увагу, що наш марш справедливості показав безліч найсерйозніших проблем із безпекою по всій території країни. Ми блокували всі військові частини й аеродроми, які перебували в нас на шляху".
Деталі: За твердженням Пригожина, якби армія РФ 24 лютого 2022 року наступала так само успішно, як і "Вагнер" 23 червня, то вона дійшла б не тільки до Києва, а й до Ужгорода. І зробила б це за добу.
Але для цього, каже головний вагнерівець, військам Міноборони не вистачає вагнерівської "навченості", "моральної зібраності" і "готовності до виконання завдань".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.