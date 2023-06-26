Пригожин: Ми показали безпорадність армії РФ, а "владу скидати не хотіли"

Ватажок "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин уперше публічно заговорив після невдалого заколоту. Він стверджує, що і не збирався захоплювати владу в Росії і що його бойовики показали, наскільки слабкі регулярні війська РФ.

Джерело: Пригожин у Telegram

Пряма мова: "Ми йшли для демонстрації свого протесту, а не для повалення влади в країні...

Я хочу звернути увагу, що наш марш справедливості показав безліч найсерйозніших проблем із безпекою по всій території країни. Ми блокували всі військові частини й аеродроми, які перебували в нас на шляху".

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Деталі: За твердженням Пригожина, якби армія РФ 24 лютого 2022 року наступала так само успішно, як і "Вагнер" 23 червня, то вона дійшла б не тільки до Києва, а й до Ужгорода. І зробила б це за добу.

Але для цього, каже головний вагнерівець, військам Міноборони не вистачає вагнерівської "навченості", "моральної зібраності" і "готовності до виконання завдань".

Передісторія: