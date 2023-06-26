Пригожин: Мы показали беспомощность армии РФ, а "власть свергать не хотели"

Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин впервые публично заговорил после неудавшегося мятежа. Он утверждает, что и не собирался захватывать власть в России и что его боевики показали, насколько слабы регулярные войска РФ.

Источник: Пригожин в Telegram

Прямая речь: "Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране…

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Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости показал множество серьезнейших проблем с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути".

Детали: По утверждению Пригожина, если бы армия РФ 24 февраля 2022 года наступала так же успешно, как и "Вагнер" 23 июня, то она дошла бы не только до Киева, но и до Ужгорода. И сделала бы это за сутки.

Но для этого, говорит главный вагнеровец, войскам Минобороны не хватает вагнеровской "обученности", "моральной собранности" и "готовности к выполнению задач".

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