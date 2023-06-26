Пригожин: Мы показали беспомощность армии РФ, а "власть свергать не хотели"
Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин впервые публично заговорил после неудавшегося мятежа. Он утверждает, что и не собирался захватывать власть в России и что его боевики показали, насколько слабы регулярные войска РФ.
Источник: Пригожин в Telegram
Прямая речь: "Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране…
Я хочу обратить внимание, что наш марш справедливости показал множество серьезнейших проблем с безопасностью по всей территории страны. Мы блокировали все воинские части и аэродромы, которые находились у нас на пути".
Детали: По утверждению Пригожина, если бы армия РФ 24 февраля 2022 года наступала так же успешно, как и "Вагнер" 23 июня, то она дошла бы не только до Киева, но и до Ужгорода. И сделала бы это за сутки.
Но для этого, говорит главный вагнеровец, войскам Минобороны не хватает вагнеровской "обученности", "моральной собранности" и "готовности к выполнению задач".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.