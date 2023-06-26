Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа
Понедельник, 26 июня 2023, 22:59
Президент РФ Владимир Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа наемников "ПВК Вагнер".
Источник: Путин в обращении к россиянам вечером 26 июня
Прямая речь: "Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу.
Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий".
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Что этому предшествовало:
- Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления, которые сделает Путин в обращении, "определят судьбу России".
- Кроме того, близкий к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" анонсировал выступление Александра Лукашенко. Однако выступление перенесли на вторник.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.
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