Президент РФ Владимир Путин признал гибель российских летчиков во время мятежа наемников "ПВК Вагнер".

Источник: Путин в обращении к россиянам вечером 26 июня

Прямая речь: "Благодарю всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу.

Мужество, самопожертвование павших героев-лётчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий".

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Что этому предшествовало:

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявления, которые сделает Путин в обращении, "определят судьбу России".

Кроме того, близкий к самопровозглашенному президенту Беларуси Telegram-канал "Пул Первого" анонсировал выступление Александра Лукашенко. Однако выступление перенесли на вторник.

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