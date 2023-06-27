Лукашенко про "заколот Пригожина": Думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав "заколот" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "зіткненням двох людей, які воювали на фронті".
Джерело: Лукашенко, якого цитує "Пул Первого"
Пряма мова: "Я сказав: у жодному разі не робити з мене героя, ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію упустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає в цій справі героїв".
Деталі: 27 червня Лукашенко прокоментував ситуацію з ПВК "Вагнера". Самопроголошений президент РБ заявив, що йому "було боляче спостерігати за подіями", які відбувалися на півдні Росії, "тому що Батьківщина одна".
Лукашенко заявив, що під час "вагнерівського заколоту" в Росії приводив білоруську армію в повну бойову готовність, включно з поліцією і спеціальними підрозділами.
Білоруський диктатор також традиційно наповнив ефір свого виступу тезами кремлівської пропаганди про "колективний Захід, загрозу розширення НАТО тощо".
Пряма мова: "Найстрашніше, що якби пішла смута, на Заході миттєво цим би скористалися".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 27 червня бізнес-джет Пригожина прилетів із російського міста Ростов-на-Дону до Білорусі, ще один літак прилетів туди із Санкт-Петербурга.
- ФСБ повідомила, що кримінальну справу про "збройний заколот" керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина припинено.