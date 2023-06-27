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Лукашенко про "заколот Пригожина": Думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося

Валентина РоманенкоВівторок, 27 червня 2023, 12:22

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко назвав "заколот" ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "зіткненням двох людей, які воювали на фронті".

Джерело: Лукашенко, якого цитує "Пул Первого"

Пряма мова: "Я сказав: у жодному разі не робити з мене героя, ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію упустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає в цій справі героїв".

Деталі: 27 червня Лукашенко прокоментував ситуацію з ПВК "Вагнера". Самопроголошений президент РБ заявив, що йому "було боляче спостерігати за подіями", які відбувалися на півдні Росії, "тому що Батьківщина одна".

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Лукашенко заявив, що під час "вагнерівського заколоту" в Росії приводив білоруську армію в повну бойову готовність, включно з поліцією і спеціальними підрозділами.

Білоруський диктатор також традиційно наповнив ефір свого виступу тезами кремлівської пропаганди про "колективний Захід, загрозу розширення НАТО тощо".

Пряма мова: "Найстрашніше, що якби пішла смута, на Заході миттєво цим би скористалися".

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Теми: ПригожинЛукашенко
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