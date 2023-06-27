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Лукашенко о "мятеже Пригожина": Думали, что рассосется, а оно не рассосалось

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 12:22

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал "мятеж" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "столкновением двух человек, которые воевали на фронте".

Источник: Лукашенко, которого цитирует "Пул Первого"

Прямая речь: "Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев".

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Детали: 27 июня Лукашенко прокомментировал ситуацию с ЧВК "Вагнера". Самопровозглашенный президент РБ заявил, что ему "было больно наблюдать за событиями", которые происходили на юге России, "потому что Родина одна".

Лукашенко заявил, что во время "вагнеровского мятежа" в России приводил белорусскую армию в полную боевую готовность, включая полицию и специальные подразделения.

Белорусский диктатор также традиционно наполнил эфир своего выступления тезисами кремлевской пропаганды о коллективном Западе, угрозе расширения НАТО и т.п.

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Прямая речь: "Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".

Предыстория:

Темы: ПригожинЛукашенко
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