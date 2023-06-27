Лукашенко о "мятеже Пригожина": Думали, что рассосется, а оно не рассосалось
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал "мятеж" главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "столкновением двух человек, которые воевали на фронте".
Источник: Лукашенко, которого цитирует "Пул Первого"
Прямая речь: "Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев".
Детали: 27 июня Лукашенко прокомментировал ситуацию с ЧВК "Вагнера". Самопровозглашенный президент РБ заявил, что ему "было больно наблюдать за событиями", которые происходили на юге России, "потому что Родина одна".
Лукашенко заявил, что во время "вагнеровского мятежа" в России приводил белорусскую армию в полную боевую готовность, включая полицию и специальные подразделения.
Белорусский диктатор также традиционно наполнил эфир своего выступления тезисами кремлевской пропаганды о коллективном Западе, угрозе расширения НАТО и т.п.
Прямая речь: "Самое страшное, что если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.