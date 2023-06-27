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Літак Пригожина залишив Білорусь і направляється в бік Росії

Станіслав ПогоріловВівторок, 27 червня 2023, 23:08
Літак Пригожина залишив Білорусь і направляється в бік Росії
Євген Пригожин, фото: Getty Images

Бізнес-джет засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вилетів з Білорусі і направляється у бік Росії.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на дані Flight Radar

Дослівно: "Бізнес-джет Євгена Пригожина відлітає з Мачулищ. О 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) злетів із військового аеродрому Мачулищі та прямує в бік РФ".

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Деталі: Повідомляється, що, таким чином, літак Пригожина пробув у Мачулищах рівно 14 годин і 59 хвилин.

Крім того, слідом за ним із Мачулищ злетів і другий бізнес-джет (RA-02878), який прилетів у Мачулищі сьогодні вранці.

Нагадаємо: Перед цим білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджував, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі.

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Теми: ПригожинБілорусьВагнер
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