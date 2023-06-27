Літак Пригожина залишив Білорусь і направляється в бік Росії
Вівторок, 27 червня 2023, 23:08
Бізнес-джет засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вилетів з Білорусі і направляється у бік Росії.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на дані Flight Radar
Дослівно: "Бізнес-джет Євгена Пригожина відлітає з Мачулищ. О 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) злетів із військового аеродрому Мачулищі та прямує в бік РФ".
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Деталі: Повідомляється, що, таким чином, літак Пригожина пробув у Мачулищах рівно 14 годин і 59 хвилин.
Крім того, слідом за ним із Мачулищ злетів і другий бізнес-джет (RA-02878), який прилетів у Мачулищі сьогодні вранці.
Нагадаємо: Перед цим білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджував, що власник "ПВК Вагнер" Євгеній Пригожин зараз перебуває в Білорусі.
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Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть на Москву "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- 26 червня Пригожин заявив, що метою його маршу на Москву було захистити групу "Вагнер" від знищення, адже до 1 липня найманці мали б підписати контракт із Міноборони РФ, а вони не хотіли. Він також заявив, що зупинився, щоб "не проливати російську кров", коли Лукашенко запропонував йому знайти шляхи вирішення для подальшої роботи "ПВК Вагнер" у "законній юрисдикції".