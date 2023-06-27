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Самолет Пригожина покинул Беларусь и направляется в сторону России

Станислав ПогориловВторник, 27 июня 2023, 23:08
Самолет Пригожина покинул Беларусь и направляется в сторону России
Евгений Пригожин, фото: Getty Images

Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вылетел из Беларуси и направляется в сторону России.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Flight Radar

Дословно: "Бизнес-джет Евгения Пригожина улетает из Мачулищ. В 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) взлетел с военного аэродрома Мачулище и направляется в сторону РФ".

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Детали: Сообщается, что, таким образом, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах ровно 14 часов и 59 минут.

Кроме того, вслед за ним из Мачулищ взлетел и второй бизнес-джет (RA-02878), который прилетел в Мачулищи сегодня утром.

Напомним: Перед этим белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждал, что владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится в Беларуси.

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Темы: ПригожинБеларусьВагнер
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