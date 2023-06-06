Нацгвардія відкрила ім'я наймолодшого Героя України на прізвисько "Запорізький месник"

Національна гвардія офіційно назвала ім'я "Запорізького месника", Героя України, який з ПЗРК "Ігла" збив 7 літаків та російську ракету – Роман Голомба.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "6 червня в центрі столиці відбулось урочисте відкриття муралу наймолодшому Герою України солдату Національної гвардії України Роману Гломбі. Він також відомий як "Запорізький месник".

Реклама:

За словами авторів, цей мурал — можливість розповісти справжню історію реального 19-річного хлопця (на момент початку великої війни, зараз - 20 років -ред) — строковика Нацгвардії, який вже в перші місяці повномасштабного вторгнення росій на територію України відзначився майстерністю у знищенні з ПЗРК "Ігла" ворожої авіації та ракет під час боїв у Запорізькій області. Воїн продовжує боронити нашу країну".

Деталі: На муралі зображений "Запорізький месник", який нанизує на голку збиті ворожі літаки. Ідею ініціювала команда Charity Hub, до неї долучився також Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла".

ВІДЕО ДНЯ

Під час презентації муралу він анонсував відкриття збору 3 млн гривень на ударні та розвідувальні дрони для бригад "Гвардії наступу".

На стінопис нанесли QR-код, за яким можна зробити донат на дрони.

Що передувало: В липні 2022 року в пресслужбі Нацгвардії уточнювали УП, що після трьох збитих літаків військовому з позивним "Бандит" було присвоєно найвищу державну нагороду – зірку "Героя України".

Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", офіційно не розголошувалося.