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Нацгвардія відкрила ім'я наймолодшого Героя України на прізвисько "Запорізький месник"

Валентина РоманенкоВівторок, 6 червня 2023, 18:34
Нацгвардія відкрила ім'я наймолодшого Героя України на прізвисько Запорізький месник
ФОТО НГУ

Національна гвардія офіційно назвала ім'я "Запорізького месника", Героя України, який з ПЗРК "Ігла" збив 7 літаків та російську ракету – Роман Голомба.

Джерело: пресслужба Нацгвардії

Дослівно: "6 червня в центрі столиці відбулось урочисте відкриття муралу наймолодшому Герою України солдату Національної гвардії України Роману Гломбі. Він також відомий як "Запорізький месник".

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За словами авторів, цей мурал — можливість розповісти справжню історію реального 19-річного хлопця (на момент початку великої війни, зараз - 20 років -ред) — строковика Нацгвардії, який вже в перші місяці повномасштабного вторгнення росій на територію України відзначився майстерністю у знищенні з ПЗРК "Ігла" ворожої авіації та ракет під час боїв у Запорізькій області. Воїн продовжує боронити нашу країну".

Деталі: На муралі зображений "Запорізький месник", який нанизує на голку збиті ворожі літаки. Ідею ініціювала команда Charity Hub, до неї долучився також Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла".

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Під час презентації муралу він анонсував відкриття збору 3 млн гривень на ударні та розвідувальні дрони для бригад "Гвардії наступу".

На стінопис нанесли QR-код, за яким можна зробити донат на дрони.

Що передувало: В липні 2022 року в пресслужбі Нацгвардії уточнювали УП, що після трьох збитих літаків військовому з позивним "Бандит" було присвоєно найвищу державну нагороду – зірку "Героя України".

Ім'я нацгвардійця, якого прозвали "Запорізьким месником", офіційно не розголошувалося.

Теми: Нацгвардія
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