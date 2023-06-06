Зеленський прокоментував затримання голови Верховного суду: Це про надію

Президент Володимир Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва за підозрою в отриманні кількамільйонного хабаря свідчить про надію на очищення судової системи в Україні.

Джерело: Зеленський на пресконференції 6 червня

Пряма мова: "Якщо в країні голова Верховного суду затриманий і буде сидіти в тюрмі, за ґратами, то це про надію.

Я вважаю, що це правильне рішення… Дуже важливо, що затримана така людина. Мені здається, що це про надію якраз. Я хочу в це вірити. Все зроблено: Вища кваліфікаційна комісія Вища рада правосуддя, все це починає працювати.

Мені здається, що це приклад того, що ніхто нічого не ховає… Цього недостатньо, тому що є судді, які не проходили вже сучасний відбір. Вони вже працюють. І тому була пропозиція від відповідного комітету Ради, голова комітету пан Маслов повинен був розробити дуже серйозні, трохи жорстокі кроки щодо очищення судової гілки влади. Подивимося, що вони приготують. Відповідні зміни до законів також маюуть підготуватись".

Передісторія:

15 травня детективи НАБУ затримали голову українського Верховного суду Всеволода Князєва нібито при отриманні хабаря у майже 3 млн доларів ($2,7 млн) і провели обшуки в інших суддів ВС.

Суд арештував його до 14 липня із можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.