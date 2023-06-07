Ночували на даху: як відбувається евакуація з Херсона
У Херсоні триває евакуація людей через затоплення, що сталося внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
Джерело: кореспонденти "Української правди" з Херсона
Деталі: Корабельна площа – одна з евакуаційних точок у місті Херсон. Там продовжують рятувати людей. У цій точці в середу зранку забрали близько 30 людей.
58-річний Олександр з вулиці Перша Рибна розповів: "Був з учорашнього дня з жінкою на даху будинку. Затоплений по дах".
У Херсоні триває евакуація людей із районів, які затопило через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди пересуваються на човнах та спецтехніці. Відео кореспондентів "Української правди" pic.twitter.com/eVN0kp4ypk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 7, 2023
За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, тільки через цю точку евакуювали за 2 дні більше 1,5 тисячі людей.
Цьому передувало: У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС, а ввечері того ж дня обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні, звідки через затоплення евакуювали людей: двоє правоохоронців були поранені.
Станом на ранок 7 червня на правобережній Херсонщині вже затоплено 1 тис 852 будинки та близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, на окупованих територіях лівобережжя шкоди в декілька разів більше.
Передісторія:
- Головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області російські окупанти захопили у перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року.
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив техногенну екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапили щонайменше 150 тонн машинного мастила, також почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією України, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
- На Заході спершу вагалися щодо винуватців катастрофи, але і влада США, і ЗМІ вже схиляються до того, що це навмисно зробила Росія. У Головному управлінні розвідки Міноборони України мають докази використання окупантами вибухівки для підриву Каховської ГЕС.
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