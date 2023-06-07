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Ночували на даху: як відбувається евакуація з Херсона

Євген Будерацький, Євген РуденкоСереда, 7 червня 2023, 12:35
Ночували на даху: як відбувається евакуація з Херсона
Як живе затоплений Херсон, фото Української правди

У Херсоні триває евакуація людей через затоплення, що сталося внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. 

Джерело: кореспонденти "Української правди" з Херсона

Деталі: Корабельна площа – одна з евакуаційних точок у місті Херсон. Там продовжують рятувати людей. У цій точці в середу зранку забрали близько 30 людей. 

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58-річний Олександр з вулиці Перша Рибна розповів: "Був з учорашнього дня з жінкою на даху будинку. Затоплений по дах".

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За словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, тільки через цю точку евакуювали за 2 дні більше 1,5 тисячі людей.

 
 
 
 

Цьому передувало: У ніч на 6 червня російські військові підірвали Каховську ГЕС, а ввечері того ж дня обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні, звідки через затоплення евакуювали людей: двоє правоохоронців були поранені.

Станом на ранок 7 червня на правобережній Херсонщині вже затоплено 1 тис 852 будинки та близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, на окупованих територіях лівобережжя шкоди в декілька разів більше.

Передісторія: 

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Теми: ХерсонКаховська ГЕСевакуаціяХерсонська область
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