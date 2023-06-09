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Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 06:50
Сили оборони за минулу добу знищили 10 ворожих БпЛА – зведення
фото ілюстративне, генштаб

Українські захисники минулої доби знищили 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення".

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Деталі: Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних, 2 з яких – по мирному місту Умань та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільних людей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби, що минула, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Миропілля, Сінне та Северинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Атинське, Безсалівка, Миропілля, Грабовське, Велика Писарівка та Пономаренки Сумської області, а також Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора,  успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Білої Гори та Торецька Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Торецьк та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалі спроби наступу неподалік населених пунктів Сєверне та Опитне. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. В той же час ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки, здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новопіль Донецької області; Гуляйполе Запорізької області та Зміївка, Берислав, Козацьке Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Зелене Поле, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я та Кам'янське Запорізької області; Берислав, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та міста Херсон.

У тимчасово окупованому Криму, зокрема, у Сімферополі, спостерігається тенденція замовчування місцевими ЗМІ факту знищення російськими окупантами Каховської ГЕС та наслідків цієї катастрофи. Відомо, що місцева окупаційна влада занепокоєна можливою панікою серед населення.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.

Теми: Генштабвійна
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