Медведчук із Росії судиться в Україні за право бути адвокатом

Обміняний в Росію кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили в державній зраді і який був одним із лідерів забороненої партії ОПЗЖ, подав позов на позбавлення його права займатися адвокатською діяльністю в Україні.

Джерело: Рух ЧЕСНО з посиланням на адвоката Романа Титикало

Деталі: Медведчук оскаржує рішення Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області в Київському окружному адмінсуді. Його інтереси представляє адвокат Олексій Калінніков.

У травні дисциплінарна палата КДКА Київської області задовольнила скаргу адвокатів Романа Титикала й Іллі Костіна – і позбавила Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

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Адвокат Титикало зазначив, що Київський окружний адміністративний суд місяцями не відкриває провадження у звичайних справах, а в цій справі все відбулося дуже оперативно.

Пряма мова Титикала: "Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення.

Є два варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах, – я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно.

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З іншого боку, я підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів.

В своїх поясненнях, які Медведчук подавав до КДКА, він обґрунтовував мотиви подачі скарги і відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його політичні погляди".

Деталі: Адвокат Олексій Калінніков, який представляє інтереси Медведчука, викладає в Вищій школі адвокатури НААУ, яку багато років поспіль очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова.

Раніше Калінніков представляв інтереси іншого зрадника-втікача і колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, який намагався повернути коштовні речі зі свого будинку в Гореничах під Києвом, які потрапили до Національного художнього музею.

Крім того, Калінніков представляв інтереси друкарні "Новий світ", яка видала декілька книг колишнього президента і зрадника Віктора Януковича.

Передісторія:

Із травня 2021 року Медведчук, який є кумом російського диктатора і одним із лідерів уже забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя", перебував під домашнім арештом за підозрою у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів, але в лютому 2022 року втік одночасно з вторгненням Росії в Україну – і був затриманий аж у квітні.

У вересні 2022 року Медведчука обміняли в Росію на полонених військових.

На початку 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України Віктора Медведчука, а Верховна Рада позбавила Медведчука депутатського мандату,

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

За радянських часів Медведчук був адвокатом поета Василя Стуса й вважається винним у засудженні Стуса, який помер у засланні.

2021 року Київський апеляційний суд постановив стягнути з Медведчука близько 300 тисяч гривень на користь видавництва "Віват" у судовому процесі, ініційованому ним самим щодо книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".

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