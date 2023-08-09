Медведчук из России судится в Украине за право быть адвокатом

Обменянный в Россию кум Владимира Путина Виктор Медведчук, которого в Украине обвинили в государственной измене и который был одним из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ, подал иск на лишение его права заниматься адвокатской деятельностью в Украине.

Источник: Движение ЧЕСТНО со ссылкой на адвоката Романа Тытыкало

Детали: Медведчук оспаривает решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области в Киевском окружном админсуде. Его интересы представляет адвокат Алексей Калинников.

В мае дисциплинарная палата КДКА Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина – и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

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Адвокат Тытыкало отметил, что Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а в этом деле все произошло очень оперативно.

Прямая речь Тытыкало: "Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения.

Есть два варианта развития событий. Учитывая, что Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах, – я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно.

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С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов.

В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КДКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это якобы связано с политическим преследованием и якобы репрессиями из-за его политических взглядов".

Детали: Адвокат Алексей Калинников, который представляет интересы Медведчука, преподает в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую много лет подряд возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова.

Ранее Калинников представлял интересы другого беглого предателя и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, который пытался вернуть ценные вещи из своего дома в Гореничах под Киевом, которые попали в Национальный художественный музей.

Кроме того, Калинников представлял интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг бывшего президента и предателя Виктора Януковича.

Предыстория:

С мая 2021 года Медведчук, который является кумом российского диктатора и одним из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, но в феврале 2022 года сбежал одновременно с вторжением России в Украину – и был задержан аж в апреле.

В сентябре 2022 года Медведчука обменяли в Россию на пленных военных.

В начале 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука, а Верховная Рада лишила Медведчука депутатского мандата,

Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области лишила Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

В советские времена Медведчук был адвокатом поэта Василия Стуса и считается виновным в осуждении Стуса, который умер в ссылке.

В 2021 году Киевский апелляционный суд постановил взыскать с Медведчука порядка 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват" в судебном процессе, инициированном им самим относительно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

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