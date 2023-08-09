Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведчук из России судится в Украине за право быть адвокатом

Елена РощинаСреда, 9 августа 2023, 15:08
Медведчук из России судится в Украине за право быть адвокатом
Виктор Медведчук, фото РИА Новости

Обменянный в Россию кум Владимира Путина Виктор Медведчук, которого в Украине обвинили в государственной измене и который был одним из лидеров запрещенной партии ОПЗЖ, подал иск на лишение его права заниматься адвокатской деятельностью в Украине. 

Источник: Движение ЧЕСТНО со ссылкой на адвоката Романа Тытыкало

Детали: Медведчук оспаривает решение Дисциплинарной палаты Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киевской области в Киевском окружном админсуде. Его интересы представляет адвокат Алексей Калинников.

В мае дисциплинарная палата КДКА Киевской области удовлетворила жалобу адвокатов Романа Тытыкало и Ильи Костина – и лишила Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.

Реклама:

Адвокат Тытыкало отметил, что Киевский окружной административный суд месяцами не открывает производство по обычным делам, а в этом деле все произошло очень оперативно.

Прямая речь Тытыкало: "Иск не имеет перспектив, поскольку нет оснований для его удовлетворения. 

Есть два варианта развития событий. Учитывая, что Медведчук имеет связи в судебном, правоохранительном и адвокатском сообществах, – я не исключаю попытки добиться положительного решения суда. Но это маловероятно. 

ВИДЕО ДНЯ

С другой стороны, я подозреваю, что это может делаться для пиара не на украинскую аудиторию, а на московитов. 

В своих объяснениях, которые Медведчук подавал в КДКА, он обосновывал мотивы подачи жалобы и открытия дисциплинарного производства тем, что это якобы связано с политическим преследованием и якобы репрессиями из-за его политических взглядов".

Детали: Адвокат Алексей Калинников, который представляет интересы Медведчука, преподает в Высшей школе адвокатуры НААУ, которую много лет подряд возглавляет соратница Медведчука Лидия Изовитова. 

Ранее Калинников представлял интересы другого беглого предателя и бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, который пытался вернуть ценные вещи из своего дома в Гореничах под Киевом, которые попали в Национальный художественный музей.

Кроме того, Калинников представлял интересы типографии "Новый мир", которая издала несколько книг бывшего президента и предателя Виктора Януковича.

Предыстория:

  • С мая 2021 года Медведчук, который является кумом российского диктатора и одним из лидеров уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов, но в феврале 2022 года сбежал одновременно с вторжением России в Украину – и был задержан аж в апреле.
  • В сентябре 2022 года Медведчука обменяли в Россию на пленных военных.
  • В начале 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука, а Верховная Рада лишила Медведчука депутатского мандата
  • Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области лишила Виктора Медведчука права на занятие адвокатской деятельностью.
  • В советские времена Медведчук был адвокатом поэта Василия Стуса и считается виновным в осуждении Стуса, который умер в ссылке.
  • В 2021 году Киевский апелляционный суд постановил взыскать с Медведчука порядка 300 тысяч гривен в пользу издательства "Виват" в судебном процессе, инициированном им самим относительно книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Знать больше: Стус без шанса на защиту: медвежья услуга Медведчука

Кремлевский спрут: как Медведчук выстроил свою сеть "адвокатуры"

Темы: Медведчуксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Медведчук
АРМА забрало из управления "Нафтогаза" связанную с Медведчуком сеть АЗС Glusco
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: