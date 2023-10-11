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ЦАХАЛ заявив про 450 уражених цілей ХАМАС у районі Сектора Гази

Ольга Глущенко Середа, 11 жовтня 2023, 04:36
ЦАХАЛ заявив про 450 уражених цілей ХАМАС у районі Сектора Гази
удари по Газі 10 жовтня, ілюстративне фото AFP

Протягом 24 годин ізраїльська армія завдала ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАС у Секторі Гази.

Джерело: ЦАХАЛ у Телеграм

Дослівно: "Армія оборони Ізраїлю втретє за добу продовжує наносити масовані удари по Сектору Газа; десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілях в Аль-Фуркані.

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Це вже третій удар по цьому району за останні 24 години, під час якого ЦАХАЛ завдав удару по більш ніж 450 цілях".

Деталі: Оборонці Ізраїлю зазначають, що Аль-Фуркан – це район на півночі Сектора Гази, який використовується терористичною організацією ХАМАС як "центр терору, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю".

Нагадаємо: Раніше ізраїльські сили оборони заявили, що завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" ХАМАСу в Секорі Гази.

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Теми: ІзраїльвійнаСектор Гази
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