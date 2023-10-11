ЦАХАЛ заявив про 450 уражених цілей ХАМАС у районі Сектора Гази
Протягом 24 годин ізраїльська армія завдала ударів по більш ніж 450 цілях ХАМАС у Секторі Гази.
Джерело: ЦАХАЛ у Телеграм
Дослівно: "Армія оборони Ізраїлю втретє за добу продовжує наносити масовані удари по Сектору Газа; десятки винищувачів завдали ударів по більш ніж 200 цілях в Аль-Фуркані.
Це вже третій удар по цьому району за останні 24 години, під час якого ЦАХАЛ завдав удару по більш ніж 450 цілях".
Деталі: Оборонці Ізраїлю зазначають, що Аль-Фуркан – це район на півночі Сектора Гази, який використовується терористичною організацією ХАМАС як "центр терору, звідки здійснюється велика кількість терористичних атак проти Ізраїлю".
Нагадаємо: Раніше ізраїльські сили оборони заявили, що завдали ударів по більш ніж 70 цілях у "центрі терору" ХАМАСу в Секорі Гази.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі. Станом на вечір 8 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАСу перевищила 700 осіб, понад 2200 дістали поранень.
- Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня продовжила наносити удари по Сектору Газа, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Повідомлялося, що військові бомбили не лише будинки командирів, а будинки усіх бойовиків. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що за ніч атакувала 500 об'єктів ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.
- ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС у результаті повітряних ударів по Газі, які тривали до ранку понеділка.
- Також повідомлялося, що Ізраїль повернув під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.
- Після цього ХАМАС заявив, що готовий до переговорів з Ізраїлем.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч 10 жовтня завдала ударів по понад 200 цілях у Секторі Гази.
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.