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ЦАХАЛ заявил о 450 поражённых целях ХАМАС в районе Сектора Газы

Ольга ГлущенкоСреда, 11 октября 2023, 04:36
ЦАХАЛ заявил о 450 поражённых целях ХАМАС в районе Сектора Газы
удары по Газе 10 октября, иллюстративное фото AFP

В течение 24 часов израильская армия нанесла удары по более чем 450 целям ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: ЦАХАЛ в Телеграм

Дословно: "Армия обороны Израиля в третий раз за сутки продолжает наносить массированные удары по Сектору Газа; десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане.

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Это уже третий удар по этому району за последние 24 часа, во время которого ЦАХАЛ нанес удар по более чем 450 целям".

Детали: Оборонцы Израиля отмечают, что Аль-Фуркан – это район на севере Сектора Газа, который используется террористической организацией ХАМАС как "центр террора, откуда осуществляется большое количество террористических атак против Израиля".

Напомним: Ранее израильские силы обороны заявили, что нанесли удары по более чем 70 целям в "центре террора" ХАМАСа в Секоре Газы.

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Темы: ИзраильвойнаСектор Газа
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