ЦАХАЛ заявил о 450 поражённых целях ХАМАС в районе Сектора Газы
В течение 24 часов израильская армия нанесла удары по более чем 450 целям ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: ЦАХАЛ в Телеграм
Дословно: "Армия обороны Израиля в третий раз за сутки продолжает наносить массированные удары по Сектору Газа; десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане.
Это уже третий удар по этому району за последние 24 часа, во время которого ЦАХАЛ нанес удар по более чем 450 целям".
Детали: Оборонцы Израиля отмечают, что Аль-Фуркан – это район на севере Сектора Газа, который используется террористической организацией ХАМАС как "центр террора, откуда осуществляется большое количество террористических атак против Израиля".
Напомним: Ранее израильские силы обороны заявили, что нанесли удары по более чем 70 целям в "центре террора" ХАМАСа в Секоре Газы.
Предыстория:
- 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль, в городах вспыхнули пожары. По состоянию на вечер 8 октября количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.
- Авиация Израиля в ночь на 9 октября продолжила наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС". Собщалось, что военные бомбили не только дома командиров, а дома всех боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь атаковала 500 объектов ХАМАС и Палестинского исламского джихада.
- ЦАХАЛ заявил, что Израиль "серьезно ослабил возможности" палестинской боевой группировки ХАМАС в результате воздушных ударов по Газе, которые продолжались до утра понедельника. Также сообщалось, что Израиль вернул под контроль все районы на границе возле сектора Газы.
- После этого ХАМАС заявил, что готов к переговорам с Израилем.
- Армия обороны Израиля заявила, что за ночь 10 октября нанесла удары по более 200 целям в Секторе Газа.
- 10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к "полноценному наступлению" на Сектор Газа.