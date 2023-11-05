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Бій між Усиком і Ф’юрі перенесли на наступний рік

Катерина ТищенкоНеділя, 5 листопада 2023, 20:39
Бій між Усиком і Ф’юрі перенесли на наступний рік
Олександр Усик, фото Getty Images

Бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу з боксу перенесли на початок 2024 року.

Джерело: промоутер Усика Олександр Красюк у коментарі iFL TV, пише Суспільне спорт

Деталі: Після оголошення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі першою датою проведення бою було 23 грудня. Зокрема, про неї говорив Красюк та безпосередньо український боксер.

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Однак, коли британець провів виставковий бій з Френсісом Нганну в Ер-Ріяді, представники Тайсона називали нову дату – початок 2024 року.

"Є кілька речей, які залежать від бажань Тайсона. Усик вийшов на ринг, контракт на бій підписано, ми збиралися провести його 23 грудня, але сумніваюся, що це станеться", – сказав промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен.

Попри те, що Усик спочатку наполягав на проведенні зустрічі з Ф'юрі в грудні 2023-го, промоутер Олександра зазначив, що сторони погодили нові терміни історичного бою.

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Пряма мова Красюка: "Ми очікували, що бій відбудеться 23 грудня. Такою була наша домовленість, яку підписали обидві сторони. Але ми вже деякий час займаємося боксом і всі знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг, його не можна змусити. Він ніколи цього не зробить, але весь світ чекає великого бою. Тому ми повинні бути гнучкими.

Усик не битиметься 23 грудня. Бій перенесено на початок 2024 року, і ми все встигнемо. Тож зараз Олександр знімає всі відео для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії. Думаю, наступного тижня щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня нічого конкретного не буду казати".

Теми: спорт
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