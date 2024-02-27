Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Третя штурмова про ситуацію довкола Авдіївки: Ворог наступає і вдень, і вночі

Валентина РоманенкоВівторок, 27 лютого 2024, 14:41
Третя штурмова про ситуацію довкола Авдіївки: Ворог наступає і вдень, і вночі
ілюстрація 3-ї штурмової

Ситуація в районі Авдіївки є дуже складною, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram

Пряма мова: "Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі".

Реклама:

Деталі: За словами Жоріна, основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз, – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

Водночас військовий запевняє, що і Третя штурмова, і деякі інші українські підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Останні дні Авдіївки. Що призвело до виходу українських сил з міста і як він відбувався

Теми: Авдіївкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні

Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі

Зеленський застеріг США і Європу від програшу "Шахедам" чи російським винищувачам

Через наїзд авто на натовп у Польщі постраждали шестеро українців

Усі шість напрямків на кордоні з Польщею заблоковані – ДПСУ

Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Усі новини...
Авдіївка
Російські війська зайняли ще два села західніше Авдіївки – DeepState
На Таврійському напрямку ворог посилює авіаудари та кількість штурмів – Тарнавський
ЗСУ вийшли з Ласточкиного, тримають оборону на новому рубежі − ОСУВ "Таврія"
Останні новини
02:12
По двох громадах Сумщини ворог вдарив НАР, ще на одну скинув 37 мін
01:40
Боррель закликав розслідувати загибель палестинців у Газі, які очікували на гумдопомогу
01:18
Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю
00:24
30 українських ветеранів вирушили до США на змагання серед військових
23:49
CNN: Спікер Палати представників обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні
23:13
Погода на понеділок: від 3° морозу до 15° тепла, на заході невеликий дощ
23:10
Правоохоронці Іспанії, Італії та Греції ліквідували банду фальшивомонетників
22:44
Жирона з Довбиком і Циганковим мінімально програла Мальорці в чемпіонаті Іспанії
22:29
Зеленський: Ситуація на польському кордоні вийшла за межі економіки й моралі
22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
Усі новини...
Реклама: