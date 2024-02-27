Третя штурмова про ситуацію довкола Авдіївки: Ворог наступає і вдень, і вночі

Ситуація в районі Авдіївки є дуже складною, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram

Пряма мова: "Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі".

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Деталі: За словами Жоріна, основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз, – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.

Водночас військовий запевняє, що і Третя штурмова, і деякі інші українські підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи.

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