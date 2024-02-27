Третя штурмова про ситуацію довкола Авдіївки: Ворог наступає і вдень, і вночі
Ситуація в районі Авдіївки є дуже складною, активні наступальні дії ворог веде і вдень, і вночі.
Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram
Пряма мова: "Ситуація під Авдіївкою дуже складна. Активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати – і вдень, і вночі".
Деталі: За словами Жоріна, основний напрямок, де окупанти тиснуть зараз, – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитись на захоплених територіях величезною кількістю піхоти.
Водночас військовий запевняє, що і Третя штурмова, і деякі інші українські підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи.
Передісторія:
- 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Тоді командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпилися на нових рубежах. ЗСУ зазнали втрат, частина бійців зникли безвісти чи потрапили в полон.
- 24 лютого DeepState повідомив, що російські війська окупували селище Ласточкине, яке було першою ціллю загарбників після Авдіївки.
- 25 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські бійці відійшли на західну околицю с. Ласточкине, де зайняли "підготовлені оборонні позиції", однак уже 26 лютого він підтвердив відхід від селища Ласточкине для оборони по лінії Орлівка − Тоненьке − Бердичі.
- 26 лютого аналітики DeepState повідомили, що російські війська просуваються на захід і північний захід від Авдіївки в Донецькій області, слідом за Ласточкиним захопили селища Степове й Сєверне.
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