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Третья штурмовая о ситуации вокруг Авдеевки: Враг наступает и днем, и ночью

Валентина РоманенкоВторник, 27 февраля 2024, 14:41
Третья штурмовая о ситуации вокруг Авдеевки: Враг наступает и днем, и ночью
иллюстрация 3-й штурмовой

Ситуация в районе Авдеевки на Донеччине очень сложная, активные наступательные действия враг ведет и днем, и ночью.

Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram

Прямая речь: "Ситуация под Авдеевкой очень сложная. Активные наступательные действия враг продолжает осуществлять - и днем, и ночью".

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Детали: По словам Жорина, основное направление, где оккупанты давят сейчас, - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты.

В то же время военный уверяет, что и Третья штурмовая, и некоторые другие украинские подразделения не только сидят в обороне, но и воплощают контратакующие мероприятия.

Предыстория: 

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Темы: Авдеевкавойна
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