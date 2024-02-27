Третья штурмовая о ситуации вокруг Авдеевки: Враг наступает и днем, и ночью
Ситуация в районе Авдеевки на Донеччине очень сложная, активные наступательные действия враг ведет и днем, и ночью.
Источник: заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram
Прямая речь: "Ситуация под Авдеевкой очень сложная. Активные наступательные действия враг продолжает осуществлять - и днем, и ночью".
Детали: По словам Жорина, основное направление, где оккупанты давят сейчас, - линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты.
В то же время военный уверяет, что и Третья штурмовая, и некоторые другие украинские подразделения не только сидят в обороне, но и воплощают контратакующие мероприятия.
Предыстория:
- 17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки. Тогда командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский уверял, что защитники закрепились на новых рубежах. ВСУ понесли потери, часть бойцов пропали без вести или попали в плен.
- 24 февраля DeepState сообщил, что российские войска оккупировали поселок Ласточкино, которое было первой целью захватчиков после Авдеевки.
- 25 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что украинские бойцы отошли на западную окраину с. Ласточкино, где заняли "подготовленные оборонительные позиции", однако уже 26 февраля он подтвердил отход от поселка Ласточкино для обороны по линии Орловка – Тоненькое – Бердичи.
- 26 февраля аналитики DeepState сообщили, что российские войска продвигаются на запад и северо-запад от Авдеевки в Донецкой области, вслед за Ласточкиным захватили поселки Степное и Северное.
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