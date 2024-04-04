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Зеленський: Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 квітня 2024, 12:29
Зеленський: Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських загарбників по Харкову вночі 4 квітня та зазначив, що РФ відповість за свої терористичні дії.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х

Пряма мова Зеленського: "Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. З трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову".

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Деталі: За його словами, через нападу загинули 4 людини. Серед них були і рятувальники: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. Також загинула мирна жителька Зоя Бондюкова.

Також понад 10 осіб отримали поранення, їм всім надається необхідна допомога.

Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих та підкреслив, що "російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу".

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"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів", - зазначив президент.

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Теми: ХарківЗеленськийШахедРосія
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