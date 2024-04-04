Зеленський: Російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові
Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських загарбників по Харкову вночі 4 квітня та зазначив, що РФ відповість за свої терористичні дії.
Джерело: Зеленський у соцмережі Х
Пряма мова Зеленського: "Удар по Харкову, звичайний житловий будинок. З трьома шахедами. Підлий і цинічний напад, коли рятувальники прибули на місце удару, терористи атакували знову".
Деталі: За його словами, через нападу загинули 4 людини. Серед них були і рятувальники: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов та Володимир Матюшенко. Також загинула мирна жителька Зоя Бондюкова.
Також понад 10 осіб отримали поранення, їм всім надається необхідна допомога.
Зеленський висловив співчуття родинам і близьким загиблих та підкреслив, що "російські терористи відповідатимуть за свої дії в Харкові та за всі акти агресії проти нашого народу".
"Ми працюємо з нашими партнерами, щоб посилити захист наших міст і сіл та захистити наших громадян. Зміцнення можливостей протиповітряної оборони України безпосередньо означає порятунок життів", - зазначив президент.
Передісторія:
- Окупанти вдарили "Шахедами" по Харкову − убили 4 людини та поранили ще щонайменше 12. У Харкові зафіксували 4 влучання "Шахедів" в обʼєкти цивільної інфраструктури: одного чоловіка вдалося врятувати з-під завалів.
- У результаті російської атаки "Шахедами" по Харкову вночі 4 квітня загинули Владислав Логінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко, їм було 52, 32 та 41 рік.
- Уночі 4 квітня Росія застосувала проти України 20 дронів-камікадзе "Шахед", 11 з них вдалося знищити.