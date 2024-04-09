Вбивство підлітка на фунікулері: суд обрав держохоронцю запобіжний захід

Підозрюваний у вбивстві підлітка на засіданні суду, фото: Cуспільне/Дарина Коломієць

9 квітня Печерський районний суд Києва відправив під арешт співробітника Управління державної охорони, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера.

Джерело: Офіс генерального прокурора, "Суспільне"

Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурора військовослужбовцю, підозрюваному в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрано запобіжний захід - тримання під вартою".

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Деталі: За даними кореспондентки "Суспільного" суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня.

Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це просив адвокат підозрюваного через "негатив у засобах масової інформації" та погрози на адресу чоловіка та його рідних.

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