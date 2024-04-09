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Вбивство підлітка на фунікулері: суд обрав держохоронцю запобіжний захід

Анастасія ПроцВівторок, 9 квітня 2024, 16:09
Вбивство підлітка на фунікулері: суд обрав держохоронцю запобіжний захід
Підозрюваний у вбивстві підлітка на засіданні суду, фото: Cуспільне/Дарина Коломієць

9 квітня Печерський районний суд Києва відправив під арешт співробітника Управління державної охорони, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера.

Джерело: Офіс генерального прокурора, "Суспільне"

Дослівно ОГП: "За клопотанням прокурора військовослужбовцю, підозрюваному в умисному вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві, обрано запобіжний захід - тримання під вартою".

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Деталі: За даними кореспондентки "Суспільного" суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня.

Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це просив адвокат підозрюваного через "негатив у засобах масової інформації" та погрози на адресу чоловіка та його рідних.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 7 квітня 2024 року неповнолітній хлопець загинув на станції фунікулера через смертельну рану шиї. Того ж дня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом смерті юнака.
  • Правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві відстороненому співробітнику Управління державної охорони, який штовхнув підлітка на станції київського фунікулера.
  • 9 квітня радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону повідомила, що звинувачений у вбивстві підлітка не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку.

Теми: вбивствоКиївУДО
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