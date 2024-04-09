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Убийство подростка на фуникулере: суд избрал госохраннику меру пресечения

Анастасия ПроцВторник, 9 апреля 2024, 16:09
Убийство подростка на фуникулере: суд избрал госохраннику меру пресечения
Подозреваемый в убийстве подростка на заседании суда, фото: Суспільне/Дарина Коломиец

9 апреля Печерский районный суд Киева отправил под арест сотрудника Управления государственной охраны, подозреваемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера.

Источник: Офис генерального прокурора, "Суспільне"

Дословно ОГП: "По ходатайству прокурора военнослужащему, подозреваемому в умышленном убийстве подростка на станции фуникулера в Киеве, избрана мера пресечения - содержание под стражей".

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Детали: По данным корреспондента "Суспільного" суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог до 5 июня.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Об этом просил адвокат подозреваемого из-за "негатива в средствах массовой информации" и угроз в адрес мужчины и его родных.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 7 апреля 2024 года несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. В тот же день Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту смерти юноши в киевском фуникулере 7 апреля.
  • Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном убийстве отстраненного сотрудника Управления государственной охраны, который толкнул подростка на станции киевского фуникулера.
  • 9 апреля советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона сообщила, что обвиняемый в убийстве подростка не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян.

Темы: убийствоКиевУГО
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