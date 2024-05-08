Російський удар по Одесі 29 квітня: В лікарні помер ще один чоловік
Середа, 8 травня 2024, 13:53
У лікарні помер чоловік, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару по Одесі 29 квітня.
Джерело: повідомлення мерії Одеси
Дослівно: "На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні (8 травня – ред.) в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього".
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Передісторія:
- 29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
- 1 травня кількість жертв цього ракетного удару по Одесі зросла до шести – в лікарні помер чоловік.