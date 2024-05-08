Російський удар по Одесі 29 квітня: В лікарні помер ще один чоловік

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару по Одесі 29 квітня.

Джерело: повідомлення мерії Одеси

Дослівно: "На жаль, кількість жертв російської атаки на Одесу 29 квітня збільшилася до 7 осіб. Сьогодні (8 травня – ред.) в лікарні помер ще один чоловік 2001 р.н., за життя якого лікарі боролися до останнього".

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